Skorupski racconta come ha fatto a parare il rigore all’Aston Villa: “Ho pensato al Dibu Martinez”

Skorupski ha spiegato cosa ha fatto prima che Watkins calciasse il rigore che poteva portare al raddoppio dell’Aston Villa sul Bologna: “Ho pensato al Dibu Martinez”.
A cura di Fabrizio Rinelli
Il Bologna non parte bene in Europa League con la sconfitta contro l'Aston Villa in Inghilterra. Un ko che dal punto di vista del risultato è sicuramente negativo ma resta la prestazione della squadra di Italiano che qualche occasione per segnare l'ha avuta. Il passivo poteva però essere anche più pesante ma Skorupski è stato bravo a evitare il raddoppio grazie al rigore parato a Watkins. Proprio il tiro dagli undici metri è stato argomento di approfondimento da parte dello studio di Sky che nel post partita, intervistando proprio il portiere del Bologna collegato dall'Inghilterra, ha chiesto all'estremo difensore polacco come avesse fatto a parare quella conclusione intuendo il tiro centrale.

A quel punto Skorupski sorprende tutti e risponde alla domanda di Beppe Bergomi che chiede se si fosse preparato ai rigori e se conoscesse il giocatore che ha calciato: "Sinceramente non pensavo tirasse Watkins, ho visto che hanno cambiato giocatore alla fine – spiega -. Mentre stava calciando però ho pensato al Dibu Martinez, a come si muove e balla quando deve parare i rigori".

Il momento in cui Skorupski para il rigore.
Il momento in cui Skorupski para il rigore.

A quel punto Martinez sorprende lo studio: "Ho pensato che se mi fossi mosso così lui potesse calciare centrale e fortunatamente l'ho parato". Martinez però non era in porta con l'Aston Villa ma in panchina. Skorupski è stato di fatto bravo a restare in piedi fino a quando ha capito che il tiro sarebbe finito centrale.

Questo ha ridato speranza al Bologna che ha trovato il coraggio di lottare per un pareggio che però alla fine non è arrivato: "Possiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato e lottato contro una squadra di Premier molto forte, abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutte – ha detto Skorupski -. Alla fine abbiamo perso, ma se continuiamo a giocare così possiamo passare il turno".

Le parole di Skorupski dopo Aston Villa-Bologna di Europa League

Il portiere polacco spiega il segreto di questo Bologna in cui Italiano sta facendo letteralmente la differenza: "Ci conosciamo da più di un anno col nostro staff, sappiamo cosa ci chiede, è un grande vantaggio che dimostriamo partita dopo partita – aggiunge -. Ora torniamo in Italia e pensiamo al campionato perché dobbiamo fare punti anche lì. Queste partite ci fanno crescere e fare un salto di qualità, come la Champions, ci danno grande fiducia. Sono sicuro che anche quest'anno lo dimostreremo come l'anno scorso".

Bologna
Calcio
