Simone Inzaghi prevede il sorteggio di Champions dell’Inter: “Secondo me peschiamo il Manchester City” Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dell’Inter in casa della Lazio ai microfoni di DAZN e ha espresso un suo parere sul sorteggio degli ottavi di Champions League.

A cura di Vito Lamorte

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter ha battuto la Lazio e ha lanciato la prima mini-fuga portandosi a +4 sulla Juventus in vetta alla classifica. I nerazzurri all'Olimpico si sono imposti per 2-0 con i gol dei due attaccanti, Lautaro Martinez e Thuram. Simone Inzaghi ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN: "Queste sono le partite che fanno felice gli allenatori. Tutta l'Inter sta facendo bene, siamo venuti su un campo difficile con tanti giocatori importanti a casa e nelle difficoltà siamo stati bravi. Abbiamo concesso solo un'occasione a Rovella. Gli ostacoli sono le 22 partite di campionato che mancano più quelle delle altre competizioni. Sono passati solo 4 mesi, ne devono passare. Siamo in testa da parecchie giornate ma dobbiamo continuare così. Cambio i giocatori ma mi danno sempre ottime risposte".

In merito alla strada che manca per lo Scudetto il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Ostacoli? Le ventidue partite che mancano di campionato, più tutte quelle delle altre competizioni. Sappiamo di dover essere bravi, abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui ma sono passati quattro mesi e ancora ne mancano tanti. Dobbiamo continuare così, in un'unica direzione, tutti insieme, da squadra e da gruppo: si gioca ogni tre giorni, cambio giocatori e tutti mi danno garanzie".

L'allenatore dell'Inter ha speso parole dolci anche Bisseck, che ha giocato titolare ed è stato autore di una buonissima prova: "È stato bravissimo. Gran test per lui perché la Lazio da quella parte aveva Zaccagni. Non era una partita semplice, lui ha quasi imparato perfettamente l'italiano e non avevo dubbi su di lui. Era ancora troppo presto per rischiare Pavard".

Infine, sul sorteggio degli ottavi di Champions League ha affermato: "Secondo me peschiamo il Manchester City, vediamo che succede. Tutte le squadre sono fortissime, però al di là di quello sicuramente sappiamo che qualsiasi squadra uscirà fuori sarà un grandissimo banco di prova".