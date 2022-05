Sorteggio tabellone playoff Serie C, quando si giocano le partite della fase nazionale: date e accoppiamenti Dopo i primi due turni a Gironi, i playoff di Serie C entrano nel vivo con le Fasi Nazionali che si giocano domenica 8 maggio e giovedì 12 maggio, con il debutto delle prime teste di serie.

A cura di Alessio Pediglieri

La Serie C è entrata nel vivo e dopo la Regular Season tengono banco i Playoff per la promozione in B. Un cammino che è già iniziato con i primi verdetti che hanno determinato le prime qualificate e le prime eliminate dopo il 1° turno, giocato in gara secca. Adesso si affronta il secondo turno (sempre in una unica partita) per poi approdare alla fase "Nazionale" , con altri due turni composti, però, in andata e ritorno e dove entreranno anche le teste di serie. Qui di seguito tutte le indicazioni per sapere quando e come verranno effettuati i sorteggi e le date e gli orari di tutte le gare che determineranno le promozioni in Serie B.

Play-off Serie C, i risultati delle partite del secondo turno

Il secondo turno dei Play-off di serie C fase a Gironi si disputa ancora con una gara secca senza andata e ritorno. Entrano in gioco le quarte classificate di ogni girone, le partite si disputano mercoledì 4 maggio tutte in contemporanea alle 20:30

GIRONE A

Triestina – Pro Patria

Pro Vercelli – Juventus U23

GIRONE B

Entella – Olbia

Pescara – Gubbio

GIRONE C

Avellino – Foggia

Monopoli – Virtus Francavilla

Tabellone Playoff nazionale di Serie C, quando ci sarà il sorteggio degli accoppiamenti

Solamente a conclusione delle partite del secondo turno della Fase a Gironi, si potrà delineare il tabellone della Fase Nazionale, dove entreranno in gioco le terze classificate in Regular Season nel primo turno, e le seconde nel secondo turno. Gli accoppiamenti vengono definiti a conclusione del 2° turno della Fase a Gironi ed effettuati con sorteggio tra le teste di serie (le tre squadre arrivate terze in Regular Season) che giocano in casa il ritorno della doppia sfida, la squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C (o la subentrata, in questo caso il Renate)) e la meglio classificata in Regular Season tra le sei vincitrici dei playoff di Girone.

Quando si giocano le partite del primo turno nazionale: date e orari

Le partite del primo turno nazionale, si disputano con la formula andata / ritorno. Già presenti in tabellone le ‘teste di serie' ovvero: Feralpisalò, Cesena, Palermo, Renate.