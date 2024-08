video suggerito

Serie A, le partite di oggi in tv: dove vedere Genoa-Inter e Milan-Torino in diretta e streaming Le partite di oggi, sabato 17 agosto, della prima giornata di Serie A trasmesse in diretta tv su Dazn, Sky e NOW: alle 18:30 si giocano Gena-Inter e Parma-Fiorentina, alle 20:45 Milan-Torino ed Empoli-Monza.

La Serie A 2024-2025 inizia oggi con le partite della prima giornata in programma al sabato. L'Inter campione d'Italia debutta in trasferta a Marassi contro il Genoa e, da calendario, apre ufficialmente la nuova stagione assieme al Parma neo-promosso che al Tardini affronta la Fiorentina: entrambe si giocano alle 18:30. In serata (alle 20:45) il Milan ospita il Torino a San Siro e poi c'è Empoli–Monza.

Il lungo week-end di campionato prosegue domenica con altri 4 incontri (Bologna–Udinese e Verona–Napoli alle 18:30, Cagliari–Roma e Lazio–Venezia alle 20:45) e lunedì sera chiude con Lecce–Atalanta (18:30) e Juventus–Como (20:45).

Tutte e 10 le partite saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva (ma solo per abbonati) su Dazn mentre sui canali di Sky ne andranno 3 in co-esclusiva. Gli utenti registrati che hanno attivato il servizio potranno assistere agli incontri anche sui canali Dazn 1 e Dazn 2 (214 e 215 di Sky). Diretta streaming, oltre che su Dazn, anche su Sky Go e NOW.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Genoa-Inter e Parma-Fiorentina sono le due partite che alle 18:30 aprono la prima giornata di campionato. In serata tocca a Milan-Torino ed Empoli-Monza. Di seguito il programma delle partite odierne con indicazione dell'emittente che le trasmette:

18:30 – Genoa-Inter (Dazn e Dazn 1 – canale 214 Sky)

18:30 – Parma-Fiorentina (Dazn e Dazn 2 – canale 215 Sky)

20:45 – Milan-Torino (Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4k)

20:45 – Empoli-Monza (Dazn e Dazn 1 – canale 214 Sky).

Dove vedere Genoa-Inter in tv e streaming

Il Genoa di Gilardino tiene a battesimo nel nuovo campionato l'Inter di Inzaghi che al Ferraris scende in campo da Campione d'Italia alle 18:30. La partitasarà trasmessa in diretta tv e in streaming in esclusiva solo su Dazn (per gli abbonati). Gli utenti che hanno attivato l'offerta potranno assistere all'incontro anche su Dazn 1, canale 214 di Sky. Telecronaca condotta da Pierluigi Pardo che avrà accanto Andrea Stramaccioni. per il commento tecnico.

In attesa che le trattative di calciomercato definiscano le rose, si riparte con qualche novità e una condizione atletica non ancora al top dato i carichi della preparazione. Il Grifone ha già iniziato ufficialmente la stagione in Coppa Italia (vittoria sulla Reggiana), match arrivato a conclusione di un ciclo di amichevoli disputate contro Venezia, Mantova, Monaco e Brescia. I nerazzurri, invece, sono reduci dal pareggio per 1-1 nel test con il Chelsea a Londra. Non c'è più Retegui in cima all'attacco dei rossoblù ma Vitinha, la certezza per i nerazzurri è Lautaro Martinez, che ha da poco rinnovato il contratto.

Parma-Fiorentina su Dazn, dove vederla in TV

Il Parma debutta in Serie A al Tardini (ore 18:30) contro la Fiorentina che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato all'ottavo posto e per il secondo anno consecutivo ha disputato (ma perso) la finale di Conference League. Pecchia e Palladino (l'anno scorso sulla panchina del Monza) i due allenatori attesi alla riprova del campo per riconfermarsi dopo la stagione scorsa molto positiva. Il ritorno dei gialloblù nel massimo campionato sarà trasmesso in diretta tv e in streaming solo su Dazn a partire dalle 18:30, gli abbonati a Sky che hanno attivato l'offerta potranno assistere al match su Dazn 2 (canale 215). Telecronaca affidata ad Alessandro Iori, con Fabio Bazzani per il commento tecnico.

Milan-Torino in diretta tv e streaming, dove vederla

Milan e Torino scendono in campo alle 20:45 a San Siro, è il match che segna l'esordio dei nuovi allenatori: Fonseca (in Italia ha già allenato la Roma) sulla panchina dei rossoneri e Vanoli che si è accomodato su quella dei granata dopo l'ottimo percorso fatto a Venezia. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con Massimo Ambrosini per il commento tecnico. La partita sarà trasmessa sia su Dazn sia su Sky (sempre e solo per abbonati) perché rientra nel pacchetto dei 3 incontri in co-esclusiva. Sky la manderà in onda su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4k (213). Diretta streaming, oltre ce su Dazn, anche su Sky Go e NOW.