Sergio Rico non saprà mai i motivi del suo incidente: il giudice ha deciso di archiviare il caso Il giudice del tribunale di Palma de Condado ha archiviato il caso relativo all’incidente di Sergio Rico.

A cura di Vito Lamorte

Il documento pubblicato da Cadena Ser sul rapporto dell’incidente di Sergio Rico.

Sergio Rico migliora e le sue condizioni di salute, sempre monitorate, sono in netta ripresa. Il portiere spagnolo ha subito un incidente durante il pellegrinaggio di El Rocío, quando ha ricevuto diversi colpi al volto da un cavallo, che hanno richiesto il soccorso in elicottero a causa della gravità delle ferite.

Il calciatore ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, dove è tutt'ora ricoverato. Dopo la scelta di non far uscire più bollettini ufficiali sulle sue condizioni, a fare il punto della situazione è la moglie Alba Silva, che pochi giorni fa aveva spiegato che suo marito era uscito dal coma e che ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe aveva dichiarato che riesce anche a "comunicare".

Nelle scorse ore si è parlato dell'incidente che lo ha coinvolto visto che il programma ‘El Larguero' su Cadena SER ha avuto accesso al rapporto completo della polizia: secondo quanto riportato dal media spagnolo, in base alle 64 pagine a cui ha avuto accesso, il giudice del tribunale numero 2 di Palma del Condado ha deciso di archiviare il caso perché "non essendoci testimoni diretti quel pomeriggio, non si può affermare che Sergio Rico fosse a cavallo al momento dell'incidente".

Yago de Vega spiega che il rapporto evidenzia che "molti dei testimoni hanno visto le conseguenze, cioè Sergio Rico a terra dopo il brutale incidente, ma questo, tuttavia, non era il momento dei fatti".

Il portiere del PSG era stato rinvenuto a terra per le conseguenze di un calcio da parte di un cavallo, ma nessuno era presente negli istanti precedenti e per questo i giudici hanno deciso di archiviare il caso.

Le condizioni dell'estremo difensore spagnolo migliorano costantemente e questa è naturalmente la cosa principale, ma Sergio Rico non saprà mai cosa gli è successo e i motivi dell'incidente.