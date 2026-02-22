Scipioni beffa Donnarumma con un gol pazzesco contro la Salernitana: tira dalla propria metà campo

Emanuele Scipioni ha solo 21 anni ma si è già guadagnato il premio per aver realizzato uno dei gol più belli di questa stagione. L'attaccante del Monopoli, che milita nel campionato di Serie C girone C, ha trasformato un pomeriggio caldo e soleggiato all'Arechi in un autentico incubo. Un gol che ha permesso ai pugliesi di battere la ben più quotata Salernitana che in casa perde ancora. Tutto succede nel secondo tempo quando Scipioni, sfruttando la posizione troppo avanzata di Antonio Donnarumma – fratello di Gigio e anche lui ex Milan – che fuori dai pali viene beffato dal tiro del suo avversario.

Una conclusione che Scipioni ha pensato in mezzo secondo giusto il tempo di alzare la testa, vedere Donnarumma avanti, per poi calciare in porta. Un tiro che di fatto parte dalla propria metà campo con i suoi compagni di squadra increduli e con le mani nei capelli per quanto avvenuto. Gelato il pubblico dell'Arechi che non credeva ai propri occhi. Un gol che prosegue un 2026 a dir poco da incubo per i granata incappati in una serie di risultati negativi di troppo.

Scipioni ha consentito con la sua rete di regalare alla propria squadra tre punti d'oro per la classifica. I giocatori della Salernitana, e alcuni difensori, hanno anche provato a lanciare qualche sguardo a Donnarumma per cercare di chiedersi perché fosse così fuori dalla propria area di rigore. La spiegazione chiaramente sta nel fatto che un'azione della Salernitana si è trasformata immediatamente da offensiva in difensiva cogliendo di sorpresa anche l'estremo difensore granata che evidentemente non ha avuto il tempo di rientrare, o l'ha fatto troppo lentamente.

Sta di fatto che questo gol ha permesso alla squadra ospite di segnare e a Scipioni di regalarsi un pomeriggio d'autore per un gol che non dimenticherà mai specie per la cornice d'elite rappresentata dallo stadio Arechi. Il 21enne abruzzese è corso subito sotto il settore della curva Nord dove erano appostati i propri sostenitori per festeggiare tra l'incredulità dei suoi compagni di squadra ma anche dello stesso pubblico di casa completamente spiazzati da quanto appena visto.