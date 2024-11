video suggerito

Scamacca riappare sul campo d’allenamento dell’Atalanta: quando rientra dopo l’infortunio Gianluca Scamacca è alle prese con il recupero dopo il grave infortunio subito ad agosto. L’attaccante dell’Atalanta è apparso in campo mentre osserva i compagni durante la seduta d’allenamento. Quando rientra a disposizione di Gasperini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluca Scamacca seduto in campo al fianco del terzo portiere della Dea, il 33enne Francesco Rossi. L'attaccante ad agosto, durante un'amichevole contro il Parma, aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che ha richiesto un intervento chirurgico. Un infortunio durissimo che è stato seguito da un'operazione, eseguita dal professor Mariani a Villa Stuart. I tempi di recupero sono stati definiti lunghi fin da subito e il rientro è previsto intorno a marzo 2025. La foto postata dall'Atalanta sui social ha fatto sognare i tifosi della Dea.

Nessuna frase, solo l'immagine dell'attaccante seduto su un pallone al fianco di Rossi dopo aver terminato le terapie. In realtà Scamacca stava solo guardando la fine della seduta di allenamento dei compagni di squadra che non sono partiti con le nazionali. "A fine gennaio, dai Gianlu", qualcuno sogna il suo rientro anticipato ma in realtà l'Atalanta sta procedendo con calma seguendo il normale programma di recupero previsto per l'infortunio del calciatore. L'Atalanta di fatto conta di riavere a disposizione Scamacca per metà/fine febbraio 2025.

Tutto sta procedendo per il meglio e dunque le tempistiche non cambiano. L'Atalanta chiaramente non vogliono correre rischi considerando anche che in campo in questo momento in quella posizione c'è un giocatore come Mateo Retegui capace di segnare al momento già 11 gol e 3 assist in campionato in questo inizio di stagione. Un rendimento più che soddisfacente per un attaccante arrivato in pochissimi giorni dal Genoa per sostituire proprio Scamacca in estate dopo il suo grave infortunio.

Scalvini in campo durante gli ultimi allenamenti dell'Atalanta.

L'Atalanta sorride per il rientro pieno di Scalvini in gruppo

L'Atalanta e Gasperini di certo sono stati a dir poco fenomenali a costruire una rosa di livello capace di offrire all'allenatore bergamasco diverse soluzioni, anche in fase offensiva. Oltre a Scamacca fermo ai box, l'Atalanta infatti può contare su un reparto avanzato composto da Retegui, Lookman, De Ketelaere, Samardzic e Zaniolo senza dimenticare Brescianini che Gasperini utilizza anche più avanzato. Di certo c'è invece il recupero di Giorgio Scalvini che è tornato ad allenarsi in gruppo e che contro il Parma potrebbe già essere in campo agli ordini di Gasp.