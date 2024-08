video suggerito

Scamacca fa tremare l’Atalanta per un infortunio al ginocchio sinistro: si teme un lungo stop Durante l’amichevole contro il Parma Scamacca si è fatto male da solo, procurandosi un trauma distorsivo. Fiato sospeso per l’Atalanta: potrebbe prefigurarsi un lungo stop. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'Atalanta resta con il fiato sospeso a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione: Gianluca Scamacca ha abbandonato il campo dopo un infortunio al ginocchio, trascinato fuori a braccio dallo staff medico della squadra durante l'amichevole contro il Parma. Potrebbe essere la prima tegola importante per Gian Piero Gasperini che rischia di perdere la sua punta di diamante prima dell'inizio del giochi.

Le sensazioni sul momento sono tutt'altro che buone. L'attaccante italiano era in campo contro la neopromossa quando d'improvviso si è accasciato al suolo toccandosi il ginocchio e facendo presagire immediatamente il peggio a tutti i tifosi che erano sugli spalti.

Infortunio per Scamacca contro il Parma

L'attaccante era in campo nell'amichevole contro il Parma quando al 50′ si è completamente fermato: si è gettato a terra, toccandosi il ginocchio con un'espressione molto preoccupata che ha richiamato subito l'attenzione dello staff medico, accorso in campo per sincerarsi delle sue condizioni prima di aiutarlo a uscire trasportandolo a braccio.

Scamacca è stato portato fuori da due membri dell'Atalanta, tenendo sollevato il ginocchio sinistro. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un trauma distorsivo e non si possono ancora ipotizzare i tempi di recupero che, in caso di danni gravi, potrebbero essere anche piuttosto lunghi.

L'Atalanta resta con il fiato sospeso

L'infortunio in realtà non arriva da nessuno scontro di gioco. L'attaccante si è fatto male da solo, nel tentativo di controllare un cross di un compagno, e osservando bene la dinamica gli occhi più attenti non possono che pensare immediatamente al peggio (e quindi a diverse settimane di stop). L'Atalanta tiene ovviamente le dita incrociate, sperando che il problema non interessi i legamenti: in quel caso si parlerebbe di un infortunio gravissimo che condizionerebbe tutta la squadra e costringerebbero Scamacca a saltare tutta la prima parte della stagione.