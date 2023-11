Sarri non le manda a dire a Mourinho prima del derby: “Giovedì la Roma giocherà un’amichevole” Nella settimana che porta al derby di Roma non sono mancate le frecciatine di Sarri a Mourinho e alla disposizione del calendario: “Mi sembra gente estranea al calcio”

A cura di Ada Cotugno

La Lazio raddrizza la sua classifica in Champions League con la vittoria contro il Feyenoord, fondamentale per tenere aperta una porta sugli ottavi di finale. Ciro Immobile si riprende la squadra con un gol pesantissimo, in una partita difficile e contro un avversario che all'andata non aveva lasciato tanto spazio di manovra ai biancocelesti. All'Olimpico però la situazione si è ribaltata e Maurizio Sarri può tenere ancora viva la speranza di passare al turno successivo.

Lo scontro diretto contro gli olandesi non era l'unico pensiero di questa Lazio, attesa dal derby contro la Roma nel prossimo turno di campionato. Una partita delicata e sentita che arriva in una settimana importante per le squadre della capitale, entrambe impegnate in Europa. E non sono mancati anche colpi proibiti a distanza tra i due allenatori che hanno già cominciato a scaldare l'ambiente.

Nell'ultima conferenza stampa José Mourinho aveva parlato del piccolo vantaggio che la Lazio può trarre dal calendario: i biancocelesti hanno giocato di martedì, mentre la Roma scenderà in campo giovedì e avrà due giorni in meno di riposo in vista del derby. La frecciatina non è andata già a Sarri che ha colto la prima occasione utile per caricare a sua volta e mandare un messaggio al diretto rivale.

Come sempre la sua risposta colpisce ditta al punto: "La Roma si può permettere un'amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera, c'è una differenza fondamentale – ha dichiarato subito dopo la vittoria con il Feyenoord – Loro hanno una classifica che si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori".

La Roma infatti comanda il suo girone in Europa League con tre vittorie ed è a un passo dal blindare il primo posto, contrariamente alla Lazio che invece ha dovuto giocare con tanta pressione per evitare una sconfitta fatale.

Sotto accusa ancora una volta è finito anche il calendario e la distribuzione delle partite, una nota dolente per Sarri: "Se mi chiedi se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, ti rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby".