Sanchez mostra i muscoli sui social, ma il messaggio fa arrabbiare i tifosi: “Lasciamolo ad altri” Il cileno ha pubblicato un video con dedica ai tifosi dell’Inter, cercando di far dimenticare l’espulsione di Anfield. Ma è incappato in una vera e propria gaffe che li ha indispettiti.

A cura di Alessio Pediglieri

Alexis Sanchez è stato l'eroe in negativo della serata di Liverpool, colui che non ha permesso all'Inter di credere nel miracolo della qualificazione resa possibile grazie ad una serata che appariva stregata per gli inglesi (due pali e una traversa) e all'eurogol segnato da Lautaro Martinez a un quarto d'ora dalla fine. L'espulsione del cileno per eccessiva foga e un intervento più che ingenuo ha complicato il tutto lasciando i nerazzurri in inferiorità e in balìa dei reds. Un destino beffardo per il cileno, preferito a Dzeko e che già in altre occasioni si era rivelato determinante proprio sullo scoccare del 90′.

Da eroe a imputato, così il destino di Alexis Sanchez è cambiato nell'arco di una sola partita, ad Anfield dove il doppio giallo ha di fatto condannato l'Inter a non poter provare a giocarsi tutte le chance di una quasi impossibile qualificazione ai quarti: dopo una gara di trincea e sofferenza, grazie allo spunto straordinario di Lautaro, il finale poteva essere decisamente differente, con Inzaghi che in panchina stava scaldando le ultime bocche da fuoco, con Gosens, Correa e Dzeko pronti a giocarsi il tutto per tutto.

Il finale, appunto, lo stesso che Sanchez aveva deciso, in positivo, ad esempio in Supercoppa contro la Juventus regalando il primo trofeo stagionale ai nerazzurri, freddando i bianconeri all'ultimo respiro prima della lotteria dei rigori. Ad Anfield la lege del contrappasso non lo ha risparmiato e all'Inter e ai suoi tifosi non è rimasto che l'orgoglio di uscire dalla Champions League a testa alta, vincendo in uno stadio dove nessuno aveva osato prima da oltre un anno. Consolazione magra ma che dovrà servire da carburante per continuare in Coppa Italia e in campionato. Con questo spirito, passata la rabbia e la delusione, Sanchez si è rifatto vivo sui propri profili social, mostrando i muscoli. Con gaffe.

Alcuni dei sarcastici e indispettiti commenti dei tifosi dell’Inter al post di Alexis Sanchez

Il cileno si è voluto riprendere la scena e l'affetto dei suoi tifosi facendosi riprendere mentre suda e lavora in palestra, a torso nudo, mentre si allena con i manubri a dimostrazione di essere in perfetta forma psicofisica. Insieme al video, diverse foto che riassumono la sua esperienza in nerazzurro, tra trofei e scene di campo, pronto a nuove sfide per la causa nerazzurra: "Nella vita si vince e si perde. Ma non devi mai rinunciare a quello che ami" ha scritto a fianco del video. Tutto molto bello, trascinante e motivante. Peccato per lo scivolone finale che non ha trovato di certo il consenso dei tifosi nerazzurri.

A fine messaggio, l'attaccante cileno ha salutato tutti con il motto "fino alla fine", una frase in altri contesti innocente, ma calata nella realtà calcistica nostrana oramai fatta preda di un'altra tifoseria specifica, quella juventina. E Sanchez non è stato risparmiato dalle pungenti critiche dei propri tifosi che ne hanno inondato il profilo social, ironizzando su quelle tre parole, considerate fuori luogo. Un altro scivolone, ancora una volta da espulsione.