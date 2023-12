Salernitana-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Salernitana-Milan è il match valido per la 17a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Pippo Inzaghi e quella di Stefano Pioli si disputerà oggi, venerdì 22 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Salernitana-Milan è il match valido per la 17a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Pippo Inzaghi e quella di Stefano Pioli si disputerà oggi, venerdì 22 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. I granata ultimi in classifica arrivano a questa partita dopo la sconfitta 4-1 contro l'Atalanta mentre i rossoneri dalla vittoria roboante di San Siro 3-0 contro il Monza. Partita importante per i campani che ora potranno contare anche sul ritorno di Walter Sabatini come direttore generale del club. Un successo riaprirebbe tutto il discorso salvezza.

Ma se la Salernitana è a caccia di un rilancio dopo una prima parte di stagione assolutamente deludente, lo stesso si può dire anche del Milan che nonostante l'ultimo successo contro i brianzoli vorranno vincere con la speranza di poter recuperare quanti più punti possibili per colmare il gap con il gruppo in testa alla classifica. Pioli dovrà fare a meno di Musah e Pobega ma ritroverà Kjaer in difesa. Dia e Candreva confermati nell'attacco di Inzaghi. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Quando si gioca Salernitana-Milan e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Salernitana-Milan si gioca oggi, venerdì 22 dicembre alle ore 20:45. Il match dell'Arechi sarà trasmesso in diretta tv su DAZN riservato a tutti coloro i quali hanno sottoscritto un appuntamento. Inoltre il match sarà anche disponibile su Sky al canale 214 di Zona DAZN. La telecronaca del match sarà curata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

Salernitana-Milan dove vederla in streaming

La sfida tra Salernitana e Milan sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati anche in diretta streaming sempre su DAZN attraverso l'app su dispositivi mobili o tramite collegamento al sito.

Le probabili formazioni di Salernitana-Milan

La Salernitana di Pippo Inzaghi, nonostante la sconfitta di Bergamo, dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 con alcune novità tra gli interpreti in campo. Con Costil in porta la difesa dovrebbe essere composta ancora da Daniliuc a destra con Gyomber e Pirola centrali e Mazzocchi a sinistra. A centrocampo Coulibaly, Bohinen e Legowski con il tridente d'attacco formato da Candreva, Dia e Ikwuemesi più di Tchouana.

Nel Milan invece Pioli recupera Kjaer che giocherà al centro della difesa al fianco di Tomori con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Nel 4-3-3 di partenza in mediana dovrebbero agire Reijnders, Bennacer e Loftus-Cheek con il tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao. I rossoneri dovranno fare ancora a meno di Musah e anche Pobega che si sottoporrà a intervento chirurgico e saranno dunque indisponibili.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Dia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.