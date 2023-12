L’Atalanta serve il poker alla Salernitana, zona Champions a un passo: show di Muriel e de Ketelaere L’Atalanta trascinata da Muriel e de Ketelaere, autori di un gol a testa, ha battuto 4-1 la Salernitana. A segno anche Pasalic, Miranchuk e Pirola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta travolge la Salernitana e si porta a un solo punto dal Bologna quarto in classifica. Nella ripresa i bergamaschi hanno realizzato tutti e quattro gol, ribaltando nettamente il punteggio.

Uno dei Monday Night più belli della stagione. Atalanta e Salernitana hanno dato vita a una partita splendida. Nel primo tempo la squadra di Pippo Inzaghi tiene bene il campo e passa in vantaggio al 10′ quando Candreva imbecca Pirola che di testa insacca, un bel gol, anche se la difesa nerazzurra è rimasta totalmente a guardare. L'Atalanta nel primo tempo le occasioni le ha, ma sono frutto di giocate estemporanee dei suoi attaccanti Muriel e Lookman, stoppato due volte dall'ottimo Costil.

Nell'intervallo Gasp si fa sentire e nella ripresa l'Atalanta parte a tavoletta e nell'arco di otto minuti trova due gol. Grande protagonista Luis Muriel, che quando gioca bene non si tiene proprio. Il colombiano al 47′ con un tiro di contro balzo dal limite dell'area di rigore non lascia scampo a Costil e firma l'ennesima perla. Sei minuti dopo dà il là a un'azione chiusa in modo vincente da Pasalic, che sfrutta pure un assist perfetto di Lookman e con un tiro preciso batte Costil.

L'inerzia della partita sembra tutta dalla parte dell'Atalanta, Muriel ha un'altra chance, il portiere francese si salva sulla linea. Ma poi per una decina di minuti abbondanti è la Salernitana a fare la partita. La squadra di Inzaghi ha due occasioni clamorose. Nella prima Carnesechi è portentoso su Ikuwemesi, che dà un passo pensava di fare gol. Poi è il palo a salvare i nerazzurri su una conclusione di Dià.

Finito quel vento granata, l'Atalanta riaccelera e chiude i conti con de Ketelaere che segna il gol più facile della carriera. L'assist è di Scalvini, il belga è solo e non può sbagliare, 3-1. Partita finita, ma c'è stato il tempo per realizzare un altro gol. Il russo Miranchuk sfrutta un assist di de Ketelaere e insacca, 4-1.