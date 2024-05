Sabatini reagisce al video di scherno di Thuram: “Ha creato una tempesta d’odio, l’Inter rifletta”

video suggerito

L'Inter ha vinto lo Scudetto un mese fa, battendo il Milan nel derby, e da un mese fa festa, giustamente, per il titolo della seconda stella. Domenica scorsa la festa è continuata perché è stato consegnato ufficialmente il trofeo, con la squadra in festa a San Siro. Nel day after, oltre alle vicende societarie con il passaggio del club nelle mani di Oaktree, ha tenuto banco il video pubblicato da Marcus Thuram, che ha mandato una stilettata non da poco al giornalista Sandro Sabatini, che ha risposto per le rime al francese e ha mandato un messaggio alla società.

Thuram downgrade di Dzeko, il commento a inizio stagione

Thuram è arrivato in Italia in punta di piedi, ha disputato un grande campionato, ha segnato 13 gol e ha formato una coppia splendida con Lautaro Martinez. A inizio stagione però c'era chi era scettico sulle qualità del francese, tra questi il giornalista Sandro Sabatini che in una delle classiche analisi agostane aveva dichiarato che l'Inter aveva fatto un passo indietro rispetto alla stagione 2022-2023, elencando una serie di nuovi acquisti che andavano a prendere il posto di calciatori, a suo modo di vedere migliori. Nel gioco delle coppie era finito pure Thuram, definito un downgrade rispetto a Dzeko.

L'attaccante non lo dimentica e lo inserisce nel video celebrativo

Downgrade è una parola inglese che significa declassamento. In poche parole Thuram rispetto a Dzeko sarebbe stato per Sabatini un passo indietro. Il campo ha detto altro. Il giocatore francese non ha dimenticato quelle parole, se l'è legata al dito e nel video con cui ha celebrato la sua splendida stagione ha messo anche un audio con le parole di Sabatini che parlava di downgrade accostando Thuram a Dzeko. Il video poi prosegue con delle immagini dei gol, ma con immagini belle, festanti del francese, che ha vinto il primo scudetto della carriera.

La risposta di Sabatini a Thuram

Dopo quel video sui profili social di Sabatini sono piovuti una sfilza di messaggi, durissimi, da parte di haters che hanno preso spunto dalle parole del calciatore per attaccare con termini volgari e feroci il giornalista di Mediaset, che a distanza di ore ha replicato, sul canale Twitch di OCW Sport, dicendo: "Un uomo, un personaggio, un vip, una star da milioni di follower sui social, con questa cosa smuove una tempesta di messaggi e di odio che, secondo me, se l’avesse calcolata un minimo prima, lui stesso non avrebbe fatto. È un episodio su cui anche la società dovrà riflettere. Lasciare la comunicazione social in maniera un po’ troppo giovanile ai giocatori in prima persona, non credo che sia tanto appropriato".