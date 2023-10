Ruggeri perdona Nasti dopo il pugno, il messaggio è tutto da ridere: “Ora sono pronto” Dopo la scazzottata nell’under 21 con Nasti e la frattura del setto nasale, Ruggeri ha deciso di perdonare l’attaccante del Bari. Simpatico scambio sui social.

Nel giorno in cui scoppiava il caso delle scommesse, il calcio italiano si ritrovava a fare i conti con un'altra brutta storia. Il ritiro dell'Under 21 veniva scosso dalla scazzottata tra Marco Nasti e Matteo Ruggeri, con il secondo ad avere la peggio. Una situazione incresciosa che ha spinto il ct Nunziata a prendere provvedimenti e allontanare proprio l'attaccante del Bari. A distanza di alcuni giorni le acque sembrano tornate calme soprattutto tra i due protagonisti della rissa.

Non era bastato dunque a Nasti scusarsi privatamente e pubblicamente con compagni, staff tecnico per quanto accaduto. Il tecnico aveva deciso di escluderlo per motivi disciplinari rimandandolo a casa. Ma cosa è successo? L'unica cosa che è trapelata che il centravanti ha rifilato all'esterno dell'Atalanta un colpo sul naso provocandogli la sospetta frattura del setto nasale. In conferenza stampa poi Nunziata è tornato sullo spiacevole episodio del pugno spiegando: "È stata una pagina non bella, un gesto folle da parte di Nasti. Non poteva restare in questo gruppo. Detto questo, voglio trovare una cosa positiva in questa vicenda ossia l’attaccamento dimostrato da Ruggeri nel voler rimanere nonostante la frattura al setto nasale".

Allo stesso tempo il ct ha apprezzato il tentativo di recuperare di Nasti, che si è mostrato presente telefonando tutti i giorni. Le cose dunque potrebbero rientrare in occasione delle prossime convocazioni. Nel frattempo però la cosa importante è che i due protagonisti della rissa si siano chiariti, mettendosi tutto alle spalle. È quanto trapela da Instagram e in particolare da una delle storie caricate da Ruggeri. Si può notare un primo piano relativo alla partita contro la Norvegia, giocata con la mascherina protettiva accompagnata innanzitutto dal tag del compagno e poi da queste parole: "Ora sono pronto fratello, TVB con tanto di emoticon del guantone e delle facce sorridenti".

Come a dire, sono pronto dunque per salire sul ring. L'ha presa con umorismo dunque l'esterno dell'Atalanta protagonista finora di una stagione importante, a dimostrazione che le scuse del suo compagno di nazionale sono andate a buon fine. E la punta del Bari come ha reagito? Oltre a condividere lo screen, Nasti si è lasciato andare ad una risata liberatoria. Insomma i dissidi del passato sono dimenticati, ora è tutto un ricordo su cui riderci su.