Rissa inaudita nell’Italia Under 21: un pugno in faccia spacca il naso di Ruggeri Sospetta frattura del setto nasale per l’atalantino Matteo Ruggeri: il ritiro dell’Italia Under 21 diventa un ring, pugno in faccia di Marco Nasti, rimandato a casa per punizione.

A cura di Paolo Fiorenza

È stato un pugno in faccia dalle conseguenze devastanti il motivo per cui Marco Nasti è stato cacciato dal ritiro dell'Italia Under 21 e rimandato a casa dal Ct Carmine Nunziata: l'attaccante del Bari ha colpito con tale violenza il compagno di nazionale Matteo Ruggeri, che quest'ultimo si è ritrovato col naso spaccato. L'esterno dell'Atalanta ha una sospetta frattura del setto nasale.

Non è davvero un buon momento sotto il profilo dei comportamenti per il calcio italiano, già alle prese con lo scandalo delle scommesse illecite che ha travolto Fagioli, Tonali e Zaniolo, e adesso anche con questa rissa davvero inaudita che ha avuto luogo nel ritiro degli azzurrini. In mattinata si era diffusa la notizia dell'allontanamento di Nasti per motivi disciplinari, adesso si viene a sapere il motivo gravissimo della sua esclusione dal match che l'Under 21 giocherà contro la Norvegia martedì prossimo a Bolzano, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025.

Marco Nasti impegnato ieri nel test dell’Under 21 contro l’Under 18: aveva segnato un gol

Un'esclusione dolorosa quella del 20enne attaccante patavino – che in questa stagione è in prestito al Bari dal Milan, dove due anni fa si era messo in mostra con una strepitosa stagione nella Primavera rossonera – ma il Ct Nunziata non poteva fare diversamente dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Nasti dal canto suo ha chiesto scusa con un messaggio pubblicato nelle sue storie su Instagram: "Mi sono già scusato privatamente ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita".

Nasti quest'anno col Bari ha giocato finora 9 partite, mettendo a segno 2 gol. L'attaccante classe 2003 aveva realizzato la sua prima rete con l'Under 21 azzurra a settembre nella vittoria contro la Turchia e Nunziata stava pensando di schierarlo titolare al centro dell'attacco contro la Norvegia, vista anche l'indisponibilità di Lorenzo Colombo, costretto a lasciare il ritiro qualche giorno fa per infortunio. Tutto andato in fumo per un improvviso raptus di follia.