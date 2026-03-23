Il messaggio “nascosto” di Spalletti alla Juve su David e Openda dopo l’esclusione contro il Sassuolo

L’esclusione di David e Openda in Juventus-Sassuolo è stata più di un messaggio inviato da Spalletti alla società bianconera: i due giocatori sono pronti ad essere messi sul mercato.

La Juventus cerca di riavvolgere il nastro dopo il pareggio deludente contro il Sassuolo che potrebbe essere determinante per sbarrare ai bianconeri la corsa al quarto posto. Una partita in cui Spalletti ha avuto messaggi incoraggianti da alcuni calciatori e in parte anche dalla squadra che ha mostrato un buon gioco ma forse poca cattiveria sotto porta. Il tecnico della Vecchia Signora, che va ormai spedito verso il suo rinnovo e dunque alla permanenza in bianconero, ha inviato un messaggio importante alla società propria contro i neroverdi.

Sul punteggio di 1-1 sono rimasti in panchina sia David che Openda a favore di Vlahovic e addirittura Milik, assenti entrambi per infortunio da diverso tempo. Addirittura due anni per il polacco. Un gesto forte di Spalletti che ha dunque completamente bocciato il mercato estivo che puntava molto sul canadese e l’ex Lipsia, ora diventati automaticamente sicuri partenti. Ma cosa farà ora la Juventus con loro due: i bianconeri hanno una sola soluzione per sbarazzarsi di entrambi.

David con Yildiz.

Il piano della Juve per vendere e monetizzare con David e Openda

Sia David che Openda non sono riusciti ad incidere e a bilancio pesano tantissimo. I 40 milioni di obbligo di riscatto per l’ex Lipsia sono una mazzata per la Juventus che si è ritrovata in rosa un giocatore incapace di adattarsi al calcio italiano e successivamente anche a quello di Spalletti. Entrambi sono stati scavalcati da Boga e Yildiz che, in attesa del rientro completo di Vlahovic, sono stati preferiti come punte e il numero di gol e assist dà ragione a Spalletti. Alla Juventus dunque servirà sfruttare l’assist tornato dal proprio allenatore.

L’unica soluzione per non rivedere entrambi in rosa nella prossima stagione potrebbe essere quella di un prestito con diritto/obbligo di riscatto condizionato per Openda. Diversa, invece, la situazione di David, arrivato a parametro zero, e cedibile, dunque, anche con la possibilità di poterci guadagnare qualcosa permettendo ai dirigenti bianconeri di inserire a bilancio una plusvalenza. Marsiglia e Lione sono molto interessate ma non è da escludere che possa anche essere coinvolto nell’affare per il ritorno di Kolo Muani richiesto da Spalletti.