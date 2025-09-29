Rossi si siede e para un rigore: il primo pensiero è per l’avversario, non doveva farlo

Agustin Rossi si è reso protagonista di una delle parate più curiose di sempre in occasione di un calcio di rigore. L'estremo difensore argentino che difende i pali del Flamengo è stato fondamentale nella vittoria contro il Corinthians alla Neo Química Arena di San Paolo, valida per il campionato brasiliano. Un intervento da seduto che raramente si è visto su un campo di calcio e che gli ha permesso di prendersi una bella rivincita con l'attaccante avversario.

Al 14° del primo tempo, il giocatore di casa Yuri Alberto ha avuto una grande chance per portare in vantaggio la sua squadra. Di fronte a lui Rossi che in un primo momento ha abbozzato un tuffo alla sua destra. Il calciatore del Corinthians però ha tentato la carta a sorpresa, con il cucchiaio. Una soluzione che ha costretto il portiere del Flamengo a riorganizzarsi velocemente: già seduto sul terreno di gioco, Rossi è rimasto fermo, bloccando la sfera. L'immagine dell'estremo difensore ospite “accomodatosi” a terra con il pallone tra le braccia ha fatto il giro del web.

Subito dopo l'inusuale parata, Rossi si è tolto qualche sassolino con Alberto. Il portiere ha fatto a più riprese il gesto del no con l'indice: un modo per prendersi la rivincita dopo il tentativo di scavetto, considerato “irrispettoso”. Se Yuri Alberto si è rifatto all'inizio del secondo tempo, aprendo le marcature per il Corinthians (ha incassato un cartellino giallo per l'esultanza troppo veemente nei confronti dei sostenitori ospiti), Rossi ha ottenuto alla fine del match il premio di migliore in campo.

Un momento d'oro per Agustin Rossi, protagonista anche in Copa Libertadores. Il portiere argentino è stato determinante a livello internazionale, dove è stato anche l'eroe del Flamengo nella sua corsa verso le semifinali di Libertadores dopo una drammatica serie di rigori contro l'Estudiantes. In quella serie, giocata all'Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, Rossi ha parato due tiri e ha permesso alla sua squadra di passare il turno nonostante una sconfitta per 1-0 nei tempi regolamentari. Tutti pazzi per lui nel club brasiliano.