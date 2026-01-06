Rosenior multato prima di firmare il contratto con il Chelsea: cosa è successo al nuovo allenatore

L'avventura in Premier League non è ancora cominciata per Liam Rosenior che deve già fare i conti con qualche problema: il nuovo allenatore del Chelsea è stato sanzionato con una multa salata per eccesso di velocità, un'infrazione commessa la scorsa estate quando era rientrato in Inghilterra prima di cominciare il campionato. Dovrà pagare oltre mille euro tra ammenda e spese processuali prima ancora di mettere piede a Londra dove è atteso per firmare un contratto lunghissimo, con scadenza prevista nel 2032.

Rosenior multato per eccesso di velocità

Che l'inglese abbia voglia di allenare in Premier League è evidente, perché l'occasione rappresenta un grande salto nella sua carriera e una possibilità unica per poter cominciare un percorso tra le big. Ma Rosenior ha schiacciato troppo il piede sull'acceleratore la mattina dello scorso 7 luglio, quando era stato fermato per eccesso di velocità nel Derbyshire. Per quella infrazione gli era stata offerta la possibilità di evitare il processo seguendo un corso sulla consapevolezza sulla velocità al quale non ha mai preso parte.

Rosenior è stato sanzionato per eccesso di velocità

Il tecnico infatti avrebbe dovuto partecipare all'evento in Inghilterra, ma a cauda della nebbia prevista quel giorno non è riuscito a decollare e a raggiungere in tempo il luogo dove si teneva il corso. Per questo motivo è stato multato di circa 1000 euro, di sicuro non il modo migliore per iniziare questa avventura. L'udienza si è tenuto il 2 gennaio e Rosenior ha spiegato in una nota alla Corte dei Magistrati di Derby i motivi della sua assenza che hanno fatto scattare poi l'ammenda: "Purtroppo, il corso non ha potuto essere svolto a causa di circostanze impreviste. Comprensibilmente, a causa delle circostanze, devo accettare la situazione così com'è".