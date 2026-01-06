Chi è Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea: solo 4 anni d’esperienza e un contratto folle

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente Liam Rosenior come nuovo allenatore dei Blues. Il tecnico inglese sostituisce Maresca e ha solo 4 anni d’esperienza. Nonostante questo i Blues gli hanno fatto firmare un contratto folle.

Il Chelsea dopo Enzo Maresca riparte da Liam Rosenior. Un nome a sorpresa come nuovo allenatore dei Blues ma che già si è fatto conoscere al meglio in Europa. Di fatto il trainer inglese è riuscito a costruire il suo successo allo Starasburgo in Francia – club controllato dalla stessa proprietà del Chelsea – portando la squadra a una storica qualificazione in Conference League e dove attualmente lo Strasburgo guida la classifica campionato della competizione. Rosenior di fatto è stato sulla panchina dei francesi fino allo scorso 3 gennaio quando il suo Strasburgo ha pareggiato 1-1 in casa del Nizza. Il Chelsea di fatto l'ha preso per riportarlo nella sua Londra che Rosenior ha vissuto anche da giocatore. Il nuovo tecnico dei Blues di fatto ha solo 41 anni e ha un'esperienza di 4 anni da solo in panchina.

Dopo una carriera da calciatore con Bristol City, Fulham, Reading, Hull e Brighton, Rosenior ha iniziato ad allenare proprio con i Seagulls, guidando l’Under 23 nel 2018 prima della svolta con Wayne Rooney nel 2021 il quale lo vuole come vice al Derby County. Nel 2022 resta da solo alla guida della squadra dopo l'esonero di Rooney mostrando subito le sue capacità. Per questo viene premiato con la promozione a tecnico dell'Hull City da novembre 2022 a maggio 2024 prima del passaggio allo Strasburgo dove costruisce qualcosa di incredibile. Anche per questo il Chelsea ha creduto tantissimo in lui facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2032.

Ben 6 anni di contratto per Rosenior che con lo Strasburgo aveva chiuso la passata stagione con un piazzamento nelle zone europee e una qualificazione alle coppe europee storica per il club contribuendo a costruire qualcosa di incredibile. Di fatto la squadra ancora oggi si trova al al settimo posto in classifica in campionato e ha chiuso in vetta la prima fase di Conference League, ottenendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Un traguardo incredibile che ha convinto il Chelsea e la sua proprietà a prenderlo e portarlo in Inghilterra per far ripartire una squadra che sembrava in mani sicure prima dell'esonero a sorpresa di Maresca.

Il club inglese, attraverso i suoi canali ufficiali, riporta le prime parole di Rosenior da allenatore del Chelsea: "C'è una vera fame di vittoria e darò tutto, ogni singolo giorno, per aiutare questa squadra a competere e vincere ai massimi livelli, per far sì che tutti siano uniti e orgogliosi di far parte del Chelsea – si legge -. Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo in ogni singola partita che giochiamo. Sono l'anima di questo enorme, storico e grandioso club calcistico".