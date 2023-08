Ronaldo va sul dischetto e cambia idea: non tira il rigore per l’Al Nassr e fa un gesto da leader Cristiano Ronaldo rinuncia a tirare un rigore in favore dell’Al Nassr. Aveva la possibilità di segnare una tripletta ma cambia idea e lascia il tiro a un suo compagno che aveva bisogno di sbloccarsi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo sarebbe potuto diventare il primo giocatore nella storia del calcio a segnare ieri, nel match di campionato in Arabia Saudita tra il suo Al Nassr e Al-Shabab, 850 gol ufficiali in carriera. E invece l'ex fuoriclasse del Real Madrid ha deciso di mostrare al popolo arabo ancora una volta la sua grandezza. Non tanto in campo dato che i numeri ormai sono sempre di più dalla sua parte, quanto per il suo gesto da leader che conferma inevitabilmente il ruolo centrale che ha all'interno dello spogliatoio. Con un punteggio ormai acquisito e una doppietta realizzata, Cristiano Ronaldo aveva la possibilità di mettere a segno una tripletta.

L'occasione gli si presenta su un piatto d'argento quando l'arbitro assegna un calcio di rigore all'Al Nassr. Chiaramente è lui a prendere la palla e a presentarsi sul dischetto del rigore. Ma a un certo punto, come si vede dalle immagini di video pubblicati suoi social da diversi tifosi, CR7 cambia idea. Al fianco di Mané i due si parlano e improvvisamente Ronaldo si avvicina a un suo compagno di squadra e gli concede quel tiro dagli undici metri. Ghareeb, colui il quale ha ricevuto la sfera dal portoghese, è incredulo e lo guarda sorpreso. Cristiano Ronaldo aveva un piano per lui e fa un gesto da leader.

Cristiano Ronaldo ha scelto di concedere un rigore al suo compagno di squadra, Ghareeb, per aumentare la sua fiducia. Il giocatore è ancora fermo a zero gol e così sia Ronaldo che Mané hanno pensato bene di aiutarlo concedendogli quel tiro. CR7 fa finta di incaricarsi della battuta e improvvisamente si volta e lascia la palla proprio a Ghareeb. Il giocatore non crede ai suoi occhi dato il rispetto enorme che hanno tutti i giocatori della rosa dell'Al Nassr nei confronti del fuoriclasse portoghese. In maniera del tutto inaspettata dunque si incarica del pallone ringraziando Ronaldo.

Ma non finisce qui. Sia Cristiano che Mané poco prima che il compagno si apprestasse a calciare, alle sue spalle hanno inneggiato a gran voce il pubblico con l'obiettivo di incoraggiarlo e gasarlo il più possibile alla realizzazione di quel penalty. Un qualcosa che spesso fanno i leader, come lo Cristiano Ronaldo ma anche lo stesso Mané, forti di un'esperienza ventennale nel calcio europeo. Ghareeb però si fa prendere dall'emozione e si fa parare il rigore rinunciando così alla possibilità di sbloccarsi. Anche in questo caso Ronaldo però gli è vicino e lo rincuora invitandolo a riprovarci ancora senza molare o farsi abbattere. Insomma, un campione non solo in campo ma anche fuori. E non ci voleva di certo l'Arabia per scoprirlo…