Ronaldo ci prova 10 anni dopo, ma il risultato è solo modesto: il “salto” di Madrid resta epico Un video che riprende Cristiano Ronaldo per le vie di Riyadh cimentarsi in un colpo di testa davanti ad un macchinario misura altezza è diventato subito virale e oggetto di discussione per una coincidenza particolare: arriva 10 anni dopo il gesto epocale con la maglia del Real, ancora oggi oggetto di culto.

A cura di Alessio Pediglieri

Cristiano Ronaldo ci ha riprovato, esattamente dieci anni dopo il suo epocale gesto atletico compiuto con la maglia del Real Madrid contro il Manchester United che ancora oggi non ha eguali. Ma il risultato è stato più che modesto rispetto a quanto aveva ammaliato i tifosi del Bernabeu nel 2013 dove aveva toccato i 2 metri e 93 centimetri d'altezza. Finendo il tentativo tra pacche e risate.

A Riyadh tutti oramai vivono per Cristiano Ronaldo: il portoghese è l'autentica icona del calcio saudita che brilla più di ogni altro campione arrivato sulla sua scia, quest'estate. Malgrado nell'ultima partita di campionato la sua Al Nassr sia uscita malconcia contro la capolista Al Hilal, sconfitta 3-0, domina la scena dall'alto dei suoi 15 gol e 7 assist in sole 15 gare. E cos', qualsiasi cosa riguardi la stella ex Real, Manchester e Juve, diventa ben presto fonte di interesse e virale. Come un filmato che lo ha ritratto insieme ad amici a provare a sfidare la forza di gravità davanti ad una macchina misura altezza, nella capitale saudita.

Cristiano Ronaldo ha provato a superarsi per dare prova delle sue abilità aeree: lo si vede impegnato a saltare come per colpire un ipotetico pallone, per poi attendere sorridente e incuriosito l'esito della prova. "Solo" 2.23 metri d'altezza il suo tentativo che si conclude tra sorrisi e pacche amichevoli, per un salto tutto sommato modesto. Ma che per molti appassionati e tifosi è stato anche l'occasione per ricordare la "prodezza" per antonomasia del portoghese per quanto riguarda i colpi di testa.

Perché, per una pura coincidenza, il video del salto di Riyadh arriva esattamente a dieci anni di distanza da quanto fu in grado di compiere Cristiano Ronaldo, vestendo la maglia del Real Madrid. Occasione e situazione erano ben diversi, si trattava allora di una partita decisamente prestigiosa, di Champions League, ottavo di finale stagione 2012-2013: in quel frangente Cr7 diede dimostrazione di doti acrobatiche straordinarie, segnando un record di elevazione ancor oggi oggetto di culto.

In piena area di rigore si impose sui difensori dello United saltando e infilando la palla nel "sette" con uno stacco da cineteca, oggetto di calcoli che certificarono un'altezza finale di 293 centimetri. Un record che non è mai più stato eguagliato, nemmeno dallo stesso portoghese che pur ci ha provato. Ci riferiamo al salto con la maglia della Juventus, nel match contro la Sampdoria del 2019 quando toccò i 2.56 metri di elevazione, facendo impazzire i tifosi bianconeri. Vette che oggi restano inesplorate con i soli 223 centimetri: anche per Cr7, il tempo passa.