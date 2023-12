Il capo dell’Al Hilal annuncia il premio partita, boato nello spogliatoio: in Arabia piovono soldi Festa nello spogliatoio dell’Al-Hilal: il presidente Fahad bin Nafel, dopo la vittoria contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nel derby di Riyad, ha informato i giocatori che avrebbero ricevuto un “premio” di 100.000 dollari.

A cura di Vito Lamorte

Fahad bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal, ha informato i giocatori che avrebbero ricevuto un "premio" di 100.000 dollari per la vittoria contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nel derby di Riyad. Spogliatoio in festa per la notizia ricevuta e grande gioia per il 3-0 con cui hanno battuto gli avversari per il primato.

Al King Fahd International Stadium l’Al Hilal è stata trascinata da Sergej Milinkovic-Savic e Aleksandar Mitrovic, che hanno siglato le reti della vittoria e sono stati i veri leader della squadra contro i contendenti per il titolo: ora il club allenato da Jorge Jesus si è portato a +7 in classifica e ha lanciato la prima vera fuga della stagione.

L’Al-Hilal è imbattuta dopo 15 giornate e si porta a casa una gara durata 100 minuti ed in bilico fino all’89’: poco dopo l'ora di gioco Milinkovic segna di testa e porta a cinque le sue reti in Spl. Nel finale è Mitrovic a siglare la sua doppietta personale, che chiude il match e fa gioire i tifosi del club bianco-blu. Sono 13 in campionato per l’ex centravanti del Fulham. L’Al Hilal si conferma il miglior attacco e la miglior difesa del torneo.

Brutta giornata per Cristiano Ronaldo e compagni, perché questo passo falso nello scontro diretto complica la rimonta. Il portoghese era stato protagonista di un grande gol al volo, che sarebbe valso il pareggio momentaneo dell’ Al Nassr, ma è stato annullato: il fuorigioco semiautomatico ha mostrato con oltre 5 minuti di ritardo che il gol non era regolare per questione di millimetri. L’allenatore Luis Castro ha mostrato un video secondo cui il gol annullato a CR7 fosse valido e la gara si è infuocata. A fare infuriare ancora di più il portoghese sono stati i tifosi dell’ Al Hilal con i cori “Messi, Messi, Messi” e CR7 ha chiuso la sua gara mandando baci ironici alla tifoseria avversaria.