Ronaldo a secco e il Portogallo non sfonda in Irlanda. Sarabia avvicina la Spagna ai Mondiali 2022 Si complica il cammino del Portogallo nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Cristiano Ronaldo non segna e i lusitani impattano 0-0 in Irlanda. La Spagna approfitta dello scivolone della Svezia, batte 1-0 la Grecia e vola in testa al proprio girone. Vittorie a valanga per Russia, Germania e Croazia.

A cura di Michele Mazzeo

La Spagna batte a fatica 1-0 la Grecia e approfitta dello scivolone della Svezia in casa della Georgia per balzare al primo posto del Gruppo B delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar proprio alla vigilia del match decisivo contro gli scandinavi. Un rigore trasformato da Pedro Sarabia al 26′ del primo tempo allontana lo spauracchio playoff per le Furie Rosse di Luis Enrique. Non sfonda invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo sul campo dell'Irlanda con il match che termina sullo 0-0 con il cinque volte Pallone d'Oro a secco. Sfuma dunque l'occasione per i lusitani di allungare sulla Serbia con cui adesso condividono il primo posto del Gruppo A a quota 17. Lo scontro diretto in programma domenica deciderà chi tra le due Nazionali staccherà il pass per la Coppa del Mondo e chi invece dovrà ancora guadagnarselo passando dai playoff.

Larghe vittorie invece per le due dominatrici del Gruppo H con la capolista Russia che rifila un tennistico 6-0 a Cipro e la Croazia che, nonostante la goffa autorete dell'interista Brozovic, ne fa addirittura sette alla malcapitata Malta (a segno anche gli "italiani" Perisic e Pasalic). Anche questo girone si deciderà domenica con i croati che dovranno vincere l'incontro casalingo con i russi per accedere direttamente alla fase finale dei Mondiali senza passare dai playoff.

Vittoria larghissima anche per la Germania, già certa del primo posto nel Gruppo J, che prosegue il suo filotto di successi surclassando con un umiliante 9-0 il Liechtenstein rimasto in dieci dopo appena 9 minuti di gioco per l'espulsione di Hofer per un intervento scriteriato nella propria area di rigore ai danni di Goretzka.

I risultati delle partite di qualificazione ai Mondiali 2022 di giovedì 11 novembre 2021