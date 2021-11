Goretzka rischia più di un infortunio: l’assurdo fallo del difensore del Liechtenstein Entrata scriteriata del difensore del Liechtenstein Jens Hofer su Goretzka della Germania nel match delle qualificazioni mondiali. Il tedesco ha rischiato grosso.

A cura di Marco Beltrami

Il match delle qualificazioni mondiali tra la Germania e il Liechtenstein si è messo subito nel migliore dei modi per i favoritissimi padroni di casa, ma non per Leon Goretzka. Quest’ultimo infatti ha rischiato di farsi molto male, e rimediare un infortunio gravissimo, anche con danni permanenti. Tutta colpa di un'entrata assurda del difensore classe 1997 Jens Hofer che ha lasciato i suoi in 10 uomini, incassando una sacrosanta espulsione dopo soli 9′, regalando il rigore del vantaggio alla formazione tedesca.

Che per il Liechtenstein il match contro la Germania già qualificata alla fase finale dei Mondiali 2022 fosse difficile, era cosa risaputa. La squadra rossoblu ci ha messo però molto del suo restando in inferiorità numerica dopo soli pochi minuti. Sugli sviluppi di un cross proveniente dalla destra, in una mischia in area Jens Hoffer si è reso protagonista di un intervento scriteriato. Il difensore con la gamba molto alta, e noncurante della presenza di un compagno e di Leon Goretzka, si è lanciato alla ricerca di un pallone che non avrebbe mai potuto raggiungere. Il risultato? Hofer ha colpito con i tacchetti al collo il centrocampista del Bayern Monaco, rimasto a terra dolorante.

Grande spavento per Goretzka e per tutti i presenti sul terreno di gioco che subito hanno richiamato l'intervento dei sanitari. I tacchetti di Hofer hanno lasciato segni evidenti sul collo del centrocampista che fortunatamente è riuscito a proseguire la sua gara. L'arbitro, la signora Ivana Martincic, inizialmente ha estratto il giallo per il difensore del Liechtenstein, ma poi grazie al Var è tornata sui suoi passi estraendo l'inevitabile rosso. E la Germania poco dopo ha trovato il gol del vantaggio, su gentile connessione di Hofer.