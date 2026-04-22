Pellegrino Matarazzo oggi è un eroe per la Real Sociedad, ma l’IA lo aveva bocciato

Dopo la vittoria ottenuta nella Coppa del Re, il presidente della Real Sociedad Aperribay ha incensato il suo allenatore e parlando di Matarazzo ha svelato che aveva chiesto un parere all’Intelligenza Artificiale, che aveva bocciato il tecnico americano.

Pellegrino Matarazzo è diventato popolare in ogni angolo del mondo. L'allenatore italo-americano ha condotto la Real Sociedad al successo in Coppa del Re. Nei giorni successivi, al di là della grande festa che è stata riservata a San Sebastian alla squadra, si è parlato del tecnico di origini campane, lo ha fatto anche il suo presidente che ha rivelato che l'Intelligenza Artificiale aveva bocciato la scelta di Matarazzo.

"Quando mi è stato proposto ho chiesto all'IA, che lo aveva bocciato"

L'IA fa parte ormai della vita di tutti noi, e fa parte anche del mondo del calcio. Jokin Aperribay, il presidente della Real Sociedad, ha spiegato di aver chiesto informazioni sull'allenatore americano e la risposta era stata molto negativo. La Real per anni ha avuto in panchina Imanol Alguacil, che alla fine della scorsa stagione ha chiuso il suo lungo ciclo. L'allenatore della squadra B Francisco è stato promosso, ma i risultati sono stati negativi: 16 punti in 16 partite. L'esonero è arrivato puntuale.

Al suo posto il direttore sportivo dei bianco-blu Erik Bretos aveva scelto Matarazzo e lo aveva sponsorizzato al suo presidente, che ha deciso di consultarsi con l'IA: "Quando Erik me lo ha proposto io ho chiesto all'IA se fosse un buon allenatore per il club e ha detto di no. Per fortuna mi sono fidato di Erik".

L'IA ha cambiato idea su Pellegrino Matarazzo

Oggi il mondo è cambiato per il tecnico e il club basco. Il presidente Aperribay ha incensato il suo condottiero: "Non lo conoscevo di persona. Nel nostro primo incontro mi ha stupito perché sapeva tutto di tutti. Aveva preparato un'analisi pazzesca. Sapeva ogni cosa sulla Real Sociedad". E con tanto di ghigno beffardo il numero uno della Real Sociedad ha spiegato che dopo la qualificazione alla finale l'IA ha approvato la scelta: "Quando abbiamo vinto contro l'Athletic in coppa ho chiesto se Pellegrino era adatto al club e mi ha detto che era un profilo eccellente".

La vittoria in Coppa del Re garantisce un primato all'allenatore

Pellegrino Matarazzo vincendo con la Real Sociedad la Coppa del Re contro l'Atletico Madrid ai calci di rigori ha regalato la quarta coppa di sempre ai baschi ed ha colto un record perché è diventato il primo allenatore americano a vincere un trofeo in uno dei cinque principali campionati europei.