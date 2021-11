Roma-Zorya dove vederla in TV in chiaro su TV8, Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni Per il 5° turno di Conference League all’Olimpico la Roma ospita lo Zorya. La partita è in programma oggi alle 21:00, in diretta Tv e in live streaming su Sky e DAZN. Turnover in formazione per Mourinho.

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma torna in Conference League per affrontare lo Zorya, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi. La partita è in programma oggi, giovedì 2021, allo stadio Olimpico di Roma con calcio d'inizio alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta TV e in streaming in esclusiva su Sky e Dazn. Non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

Una classifica molto equilibrata quella del gruppo C che vede il Bodo Glimt primo a 8 punti, la Roma seconda a 7 punti, lo Zorya terzo a 6 punti e il CSKA Sofia fermo a 1. I giallorossi dello Special One dunque hanno l'obbligo di vincere e di riprendere il ruolo di protagonista all'interno del Girone, dopo l’unico punto raccolto nel doppio confronto con il Bodo-Glimt, contro cui sarebbe dovuta arrivare la svolta europea. Ma c'è anche lo Zorya a infestare i sogni giallorossi: gli ucraini, infatti, arrivano all'Olimpico con il sogno di scavalcare proprio la Roma e sognare una incredibile qualificazione.

Qualche problema di formazione per Mourinho che deve fare i conti sia con infortuni che con nuovi contagi tra i calciatori: in difesa potrebbero trovare spazio Calafiore con Zaniolo in mediana. Possibile turbo di riposo per Pellegrini e Abraham.

Partita: Roma-Zorya

Quando si gioca: 25 novembre 2021

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Orario: 21.00

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tim Vision DAZN

Competizione: Europa League, 5ª giornata

Dove vedere Roma-Zorya di Conference League in TV su Sky e Dazn

Dove vedere Roma-Zorya in TV? La partita dell'Olimpico di Conference League della Roma non sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente sul canale del digitale terrestre TV8. Gli appassionati per vedere in Tv Roma-Zorya devono abbonarsi a Sky con la piattaforma satellitare che permette la diretta su due canali dedicati all'evento: Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per chi è in possesso di una moderna Smart TV ci si può avvalere anche del servizio di DAZN attraverso l'applicazione o il collegamento a internet attraverso dispositivi come Chromecast o una classica console da gioco.

Roma-Zorya dove vederla in streaming

Come vedere la partita della Roma in streaming? Roma-Zorya, in programma alle 21:00. oggi 25 novembre allo Stadio Olimpico di Roma è visibile in live streaming sia attraverso i servizi Sky che DAZN. Nel primo caso sarà necessaria l'app Sky Go o collegarsi al servizio on demand offerto da Now. Nel secondo caso sarà necessario scaricare l'applicazione dedicata o collegarsi al sito ufficiale di DAZN

Le probabili formazioni di Roma-Zorya di Conference League

Problemi di formazione da parte di Mourinho per questa sfida di Coppa tra assenze per infortunio, epurazioni e il Covid che è ritornato a colpire nel gruppo giallorosso. Dunque, ci sarà un nuovo rimescolamento di carte con una formazione iniziale che potrebbe essere contrassegnata da un po' di turn-over con diversi titolari che potranno tirare il fiato. Tra questi Pellegrini e forse anche Abraham. Possibile spazio alla difesa a tre con in campo dal primo minuto Zaniolo e Darboe. Per lo Zorya, schema di riferimento 4-3-3 con i tre attaccanti Kabaiev, Gromov e Sayyadmanesh tutti dal 1′ minuto.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov. All.Mourinho.

Zorya (4-3-3) : Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Skrypnyk.

Roma in Conference League, le prossime partite del Girone C

