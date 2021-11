La Roma passa in Conference League se… risultati e combinazioni con cui si qualifica nel girone C La Roma ospita allo Stadio Olimpico stasera lo Zorya in un match della 5a Giornata del Gruppo C della Conference League. Mourinho insegue gli ottavi di finale. Ecco i risultati e le combinazioni utili per la qualificazione.

A cura di Alessio Morra

Stasera all'Olimpico torna in campo la Roma che vuole ritrovare il successo anche in Conference League, dopo i due risultati negativi con il Bodo Glimt. La squadra guidata da José Mourinho scenderà in campo contro gli ucraini dello Zorya, già battuti all'andata per 3-0. Tra Roma e Zorya ci sono in palio punti pesantissimi, che possono valere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione.

Roma agli ottavi di Conference League se… risultati e combinazioni per il primo posto

I giallorossi sono padroni del proprio destino e sanno che vincendo già con lo Zorya avrà la possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. In caso di pareggio con la squadra ucraina o di sconfitta la Roma invece non potrà qualificarsi con una giornata di anticipo. La Roma ha l'obbligo di battere lo Zorya anche per continuare a inseguire il primo posto, che dà la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale.

Cosa succede se la Roma arriva seconda nel gruppo C di Conference League

La Roma, che ha già la possibilità di qualificarsi con un turno di anticipo, vuole vincere il Gruppo C. Perché la squadra che arriverà al primo posto giocherà direttamente gli ottavi di finale. Chi invece si classificherà al secondo posto dovrà, nel mese di febbraio, disputare due gare di andata e ritorno dei sedicesimi di finale. E la seconda di ogni girone affronterà una squadra proveniente dall'Europa League, precisamente una delle otto seconde classificate.

La classifica della Roma nel girone C

La Roma è al secondo posto del Gruppo C. Mourinho e i suoi hanno 7 punti, uno in più dello Zorya, ma uno in meno rispetto al Bodo Glimt, che è al comando del raggruppamento ma che, nonostante il 6-1 rifilato ai giallorossi, non ha alcuna certezza.