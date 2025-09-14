Roma-Torino, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Roma-Torino, anticipo della terza giornata di campionato, oggi alle 12:30 allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile in esclusiva a pagamento sia in TV sia in streaming su DAZN.

La nuova Roma di Gasperini è chiamata davanti al proprio pubblico all'esame Torino. La partita si gioca oggi, allo Stadio Olimpico con fischio di inizio alle 12:30 e sarà trasmessa in TV e in streaming su DAZN in esclusiva.

Prima a punteggio pieno dopo due partite, battendo con il minimo risultato utile Bologna e Pisa, ora la 3a giornata vede i giallorossi impegnati di nuovo all'Olimpico per dare continuità ai risultati in attesa di trovare anche la migliore forma fisica. Di fronte i granata di Baroni che si sono scrollati il terribile 5-0 di San Siro dalle spalle smuovendo la classifica con il pareggio interno contro la Fiorentina.

Partita: Roma-Torino

Orario: 12:30

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: domenica 14 settembre

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 3a partita di Serie A

Dove vedere Roma-Torino in TV: il canale della diretta

Roma-Torino è trasmessa in esclusiva da DAZN per i suoi soli abbonati. La gara dell'Olimpico potrà essere vista in TV attraverso una Smart collegata – con console di gioco come Playstation o X Box, oppure con dispositivi wireless (Firefox o Chromecast) a internet.

Roma-Torino, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per lo streaming, Roma-Torino sarà visibile unicamente per i soli abbonati DAZN. In doppia modalità: o attraverso l'app dedicata utilizzabile al meglio sui dispositivi mobili, oppure collegandosi direttamente al sito ufficiale dazn.it dove, previa sottoscrizione di uno dei pacchetti a disposizione e log in, si può assistere al match in esclusiva. Calcio di inizio alle 12:30

Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Terzo atto dell'era Gasperini e la Roma prova a dare continuità, avendo colto due vittorie nelle prime due uscite. Si riparte dal 3-4-2-1 con Hermoso, Mancini e Ndicka davanti a Svilar. L’unico ballottaggio potrebbe esserci se il tecnico volesse mettere da subito Celik. Poi Wesley e Angelino a correre sulle fasce, con Cristante e Koné in mezzo. In attacco Soulé e Ferguson hanno un posto sicuro da titolari, con Dybala in leggero vantaggio su El Shaarawy per la trequarti.

Baroni risponde con il 4-3-3 molto offensivo, per un Torino che proverà il colpaccio: con Istrael tra i pali. Difesa a quattro con Pedersen, Coco, Maripan e Biraghi. A centrocampo l'ex Inter Asllani sarà affiancato da Gineitis e da Casadei. In attacco, Baroni si affida a Simeone, con i soliti Vlasic e Ngonge.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

All.: Gasperini

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadi, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic.

All.: Baroni