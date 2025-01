video suggerito

Roma-Porto ai playoff di Europa League, poi nel tabellone c’è la Lazio: quando si giocano le partite La Roma sfiderà il Porto ai playoff dell’Europa League 2024-2025: agli ottavi può esserci il derby con la Lazio. Il tabellone e quando si giocano le partite. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma non fortunatissima, sfiderà il Porto ai playoff dell'Europa League 2024-2025. Agli ottavi di finale potrebbe esserci il derby della Capitale: se i giallorossi dovessero superare il turno, il sorteggio che si farà dopo gli spareggi potrebbero mettere la squadra di Claudio Ranieri di fronte alla Lazio per una stracittadina europea ad altissima tensione. Da segnalare il Fenerbahçe di José Mourinho che se la vedrà con l'Anderlecht, il Galatasaray è stato sorteggiato con l'AZ Alkmaar, l'Ajax sfiderà l'Union Saint-Gilloise e la Real Sociedad contro il Midtjylland.

Le date dei play-off sono già stabilite: le partite di andata si giocheranno il 13 febbraio, mentre giovedì 20 sono in programma le sfide di ritorno.

Quando si giocano le partite: il tabellone completo

Questo il tabellone dei play-off dell'Europa League 2024-2025: da qui usciranno le 8 squadre che raggiungeranno le squadre già qualificate agli ottavi di finale.

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Porto – ROMA

AZ – Galatasaray

Midtjylland – Real Sociedad

Union Saint-Gilloise – Ajax

Paok – Steaua

Twente – Bodo/Glimt

Fenerbahçe – Anderlecht

La Roma affronterà il Porto giovedì 13 febbraio, all'Estádio do Dragão. La sfida di ritorno si giocherà allo stadio Olimpico il 20 febbraio. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 21 gennaio.

Il tabellone degli ottavi finale di Europa League

Agli ottavi sono già qualificate LAZIO, Athletic Club, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte, Olympique Lione, Olympiacos e Rangers.

In caso di passaggio del turno della Roma c'è la possibilità del derby della Capitale agli ottavi: la squadra di Marco Baroni, che si è qualificata come prima, è accoppiata con l'Athletic Club. Quindi si potrebbero aprire le porte per una stracittadina in salsa europea o un confronto con i baschi, già affrontati nel girone (partita terminata in parità, 1-1).