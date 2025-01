video suggerito

Roma ai playoff di Europa League, può incontrare la Lazio agli ottavi: tutti i verdetti della serata La Lazio perde ma conferma il primo posto in classifica, la Roma finisce ai playoff e infiamma il tabellone: agli ottavi adesso possibile derby della capitale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

È stata un'altra serata folle in Europa, ma questa volta tutte le italiane sorridono. La Lazio si conferma regina dell'Europa League e nonostante la sconfitta chiude al primo posto la fase campionato, con un cammino praticamente perfetto. Ma dagli ottavi in poi la sfida si accende perché i biancocelesti hanno il 50% di possibilità di trovare la Roma nel primo Euroderby della capitale della storia. Un accoppiamento di sicuro diabolico che penalizza il calcio italiano ma che potrebbe regalarci uno spettacolo mai visto prima.

Tutto grazie alla vittoria dei giallorossi contro l'Eintracht, fondamentale per restare aggrappati ai playoff e sognare ancora il percorso europeo. Adesso la squadra di Ranieri dovrà prepararsi al sorteggio per gli spareggi, con la possibile sfida alla Lazio a fare da sfondo, ma anche il prossimo passo non sarà facile: la Roma infatti potrà pescare il Ferencvaros oppure il Porto, una sfida delicatissima da dentro o fuori.

La Lazio perde ma è prima

La sconfitta è praticamente indolore per la Lazio che chiude la fase campionato dell'Europa League al primo posto. I biancocelesti hanno vissuto un percorso eccellente, macchiato soltanto dalla sconfitta in casa del Braga che comunque non li priva del primato: il gol di Ricardo Horta arrivato dopo 6 minuti ha deciso la partita, senza avere nessun effetto sulla classifica che premia l'ottimo lavoro fatto dai ragazzi di Baroni.

Vittoria fondamentale per la Roma

L'unico modo per accedere ai playoff era la vittoria e la Roma è riuscita a compiere la sua missione. Contro l'Eintracht, in un clima sicuramente non facile, i giallorossi hanno portato a casa i tre punti fondamentali grazie ai gol di Angelino e Shomurodov finendo al quindicesimo posto della classifica e qualificandosi a pieno titolo per gli spareggi, con la speranza di accedere agli ottavi di finale. E pensare che fino a cinque minuti dalla fine la Roma rischiava di trovarsi contro il Fenerbahce di José Mourinho: alla fine i turchi hanno subito il gol del pareggio finendo al 24esimo posto ed evitando così il grande incontro.

Roma e Lazio possono affrontarsi agli ottavi

Ma la grande notizia è sicuramente il possibile Euroderby della capitale agli ottavi di finale. Se la Roma dovesse superare gli spareggi contro Ferencvaros o Porto allora avrebbe il 50% di possibilità di incontrare la Lazio nel turno successivo: non era mai successo prima e sarebbe una partita storica, la più sentita di tutto il turno. Se le due squadre non dovessero incontrarsi agli ottavi di finale allora il derby sarebbe possibile sono in un'eventuale finale dato che finirebbero ai lati opposti del tabellone.