Roma-Napoli dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Napoli è il big match della 17ª giornata di Serie A e mette in palio punti fondamentali per la zona Champions della classifica. Si gioca oggi alla 20:45 con diretta tv e streaming in esclusiva su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Mourinho e Mazzarri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il derby del Sole tra la R0ma e il Napoli chiude la 17esima giornata di Serie A: la squadra di Mourinho e quella di Mazzarri si sfidano all'Olimpico in una partita fondamentale per la zona Champions: la squadra di José Mourinho è 8ª a -3 dal quarto posto (preceduta da Atalanta, Fiorentina e gli stessi azzurri), quella di Walter Mazzarri è 5ª a -1 dal Bologna e col fiato sul collo della Viola. Si gioca oggi (ore 20:45), sabato 23 dicembre, allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. L'arbitro designato per Roma-Napoli è Colombo

La Roma è reduce dalla sconfitta in campionato (2-0) a Bologna mentre il Napoli arriva dalla batosta umiliante presa in Coppa Italia contro il Frosinone (0-4 al Maradona), un risultato che ha oscurato la vittoria ottenuta nell'ultimo turno di Serie A contro il Cagliari (2-1).

La Roma non batte il Napoli in casa dal 2 novembre 2019 (2-1, reti di Zaniolo, Veretout e Milik) mentre negli ultimi 3 campionati all'Olimpico il bilancio è nettamente in favore dei partenopei: 2 vittorie (0-2, 21 marzo 2021 con doppietta di Mertens – 0-1, 23 ottobre 2022 con gol di Osimhen) e un pareggio (0-0, 24 ottobre 2021).

L'emergenza infortuni costringerà José Mourinho a rivedere ancora l'assetto della squadra. In difesa Mancini non è al top della condizione ma dovrebbe farcela. In attacco Lukaku rientra dopo la squalifica, accanto a lui uno tra Belotti ed El Shaarawy. Tra le fila dei partenopei, Mazzarri deve rinunciare a Elmas (infortunato) ma può disporre pienamente di Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro e riavere Zielinski. Reparto offensivo con Osimhen in cima al tridente completato da Politano e Kvaratskhelia.

Partita: Roma-Napoli

Quando si gioca: sabato 23 dicembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Dazn, zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 17ª giornata

Quando si gioca Roma-Napoli e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Roma-Napoli si gioca alle 20:45, la partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su Dazn. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno sintonizzarsi sul canale 214, Zona Dazn. A raccontare la gara in telecronaca sarà Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Roma-Napoli dove vederla in streaming

Anche la diretta streaming di Roma-Napoli è un'esclusiva di Dazn: si potrà vedere l'incontro collegandosi attraverso la app oppure direttamente al sito della piattaforma. Non è prevista alcuna trasmissione né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Nella Roma torna Lukaku al centro dell’attacco, che avrà a supporto El Shaarawy a causa anche dell'indisponibilità di Paulo Dybala. Mazzarri recupera Zielinski, escluso dai convocati contro il Cagliari per un’infiammazione. Mario Rui di nuovo titolare sulla corsia mancina della difesa.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.