Il Bologna affossa la Roma, Thiago Motta supera il maestro Mourinho: 2-0 e ritorno in zona Champions Il Bologna batte 2-0 la Roma, Thiago Motta supera il maestro José Mourinho e si porta al quarto posto in solitaria in classifica: decisivo il gol di Moro e l’autorete di Kristensen.

A cura di Michele Mazzeo

Il Bologna dell'allievo Thiago Motta dà una sonora lezione alla Roma del maestro José Mourinho imponendosi per 2-0 al Dall'Ara al termine di un match in cui i rossoblu si sono confermati come una delle più belle realtà di questa Serie A 2023-2024. Un successo che, oltre agli elogi, porta in dote ai felsinei anche il quarto posto in solitaria in classifica grazie al controsorpasso su Napoli e Fiorentina che avevano vinto i rispettivi incontri di questa sedicesima giornata.

Una vittoria arrivata alla fine di una partita che gli emiliani hanno indirizzato a proprio favore già dai primi minuti con le ormai consuete combinazioni ad alta velocità in fase offensiva che mettevano in grossa difficoltà la statica retroguardia giallorossa impostata dalla Special One. Ed è proprio da una di queste combinazioni che al 37′ arriva il gol del croato Nikola Moro che con una pregevole rasoiata ha finalizzato l'assist di Ndoye. Il tutto mentre la Roma, orfana dell'infortunata Dybala e dello squalificato Lukaku, fatica ad impensierire la difesa emiliana.

In avvio di ripresa Mourinho ha provato ad invertire la rotta sostituendo lo spento Spinazzola con Renato Sanches ma passano solo due minuti ed è stato ancora il Bologna a trovare la via della rete con un'azione simile a quella che aveva portato al gol del vantaggio ma con Kristensen che, nel tentativo di contrastare Ndoye sul cross che arrivava da destra, ha messo il pallone nella propria porta regalando il 2-0 ai padroni di casa. Il doppio svantaggio tramortisce la formazione giallorossa con lo Special One che tenta di dare una scossa con un colpo ad effetto: manda in campo Bove e Azmoun al posto di Llorente e, soprattutto, Renato Sanches che era entrato in campo solo 18 minuti prima (e la sua reazione nel momento in cui ha appreso di dover uscire dice tutto).

Dopo la mossa del tecnico portoghese la Roma sembra reagire senza però riuscire a trovare il gol per rimettere in discussione il risultato. A vincere lo scontro per un posto in zona Champions League è dunque il Bologna dell'allievo Thiago Motta che ha superato il maestro Mourinho sia in campo che in classifica.