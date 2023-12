Renato Sanches sostituito dopo 18 minuti: Mourinho non lo degna neanche di uno sguardo Mourinho sostituisce Renato Sanches dopo diciotto minuti dal suo ingresso in campo: il giocatore portoghese è incredulo, l’allenatore della Roma non lo degna neanche di uno sguardo al suo rientro in panchina.

Mourinho fa entrare Renato Sanches dopo l'intervallo e lo sostituisce al 63′: il giocatore portoghese è incredulo al momento della sostituzione e rientra molto amareggiato. L'allenatore della Roma non lo degna neanche di uno sguardo al suo rientro in panchina.

Un episodio davvero fuori dal comune e che non si verifica spesso nel calcio a questi livelli.

L'ex centrocampista di PSG, Lille e Bayern Monaco era stato mandato in campo all'inizio secondo tempo ma poco dopo l'ora di gioco è arrivata la decisione dell’allenatore portoghese di richiamarlo in panchina: solo diciotto minuti per Sanches, che al suo posto ha visto entrare sul terreno di gioco Edoardo Bove.

Nessun problema fisico per il numero 20 della Roma, vista anche l’incredulità che non ha nascosto con evidenti gesti dopo aver visto che toccava a lui lasciare il campo: Renato Sanches ha abbandonato il campo con una mimica piuttosto eloquente e si è seduto in panchina nei posti più lontani dal campo e dall'area tecnica, dove è posizionato José Mourinho. I due non hanno mai incrociato lo sguardo dopo la sostituzione.

Una situazione davvero clamorosa e che ha farà certamente discutere nei prossimi giorni nell'ambiente capitolino.

Si è trattata di una scelta tecnica da parte dello Special One perché, evidentemente, Sanches non aveva soddisfatto le richieste fatte dal suo allenatore: così Mourinho ha scelto di richiamare in panchina il suo connazionale.

Nell'intervista post-partita a DAZN: "Chiedo scusa pubblicamente a Renato Sanches. Ho sentito di doverlo fare, so che è dura per un giocatore".

Queste parole ridimensionano un po' la bocciatura per il classe '97, che adesso dovrà confrontarsi con il suo allenatore per quanto accaduto e poi ci sarà da rimettere su un rapporto che, probabilmente, non è mai sbocciato davvero.