Roma-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Bologna è l’anticipo di oggi lunedì 22 aprile delle 18:30 allo Stadio Olimpico. Di fronte due squadre che si sfidano per un posto nell’Europa che conta: i felsinei sono quarti, i giallorossi quinti in classifica. Diretta esclusiva su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Roma-Bologna è uno dei due posticipi della 33a giornata di Serie A che si disputa oggi lunedì 22 aprile e avrà il suo inizio alle 18:30 all'Olimpico. Diretta esclusiva sia per TV sia per streaming su DAZN.

La Roma riparte dal Bologna in una sfida che ha il sapore di un posto per la Champions League del prossimo anno dove l'Italia potrà sfoggiare almeno cinque formazioni alla fase a Gironi. E riparte dalla vittoria in Europa League nel derby contro il Milan, battuto anche all'Olimpico dopo l'1-0 di San Siro. Per De Rossi un trionfo europeo che dovrà però coincidere con la risalita in classifica in Serie A dove i giallorossi sono in leggero ritardo, occupando al momento il 5° posto, tallonati dall'Atalanta.

Il Bologna di Thiago Motta arriverà alla partita dell'Olimpico fiducioso e soprattutto sereno e riposato: i felsinei stanno vivendo una autentica favola sportiva gestendo e mantenendo da diverse settimane il 4° posto che ha permesso loro di avere un costante posto tra le consuete big di Serie A. Un eventuale ulteriore risultato positivo contro la Roma darebbe ulteriore significato ad una stagione unica.

Partita: Roma-Bologna

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: Lunedì 22 aprile 2024

Orario: 18:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 33a giornata di Serie A

Roma-Bologna, dove vederla in diretta TV

Roma-Bologna è il primo anticipo di oggi lunedì 22 aprile, giornata che conclude il 33° turno di campionato di Serie A. La sfida che vale una fetta per la lotta per un posto in Europa inizia alle 18:30 al Dall'Ara e sarà trasmessa in esclusiva e in telecronaca integrale da DAZN. Sarà possibile seguire il match con una Smart TV collegata (via console di giochi o dispositivi wireless) a internet.

Dove vedere Roma-Bologna in diretta streaming

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Bologna sarà disponibile anche via streaming con una diretta integrale ed esclusiva sempre grazie a DAZN. Gara visibile attraverso il collegamento diretto al portale ufficiale oppure, per i dispositivi mobile, usufruendo dell'app dedicata sempre per i soli abbonati.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Bologna

Due indisponibili per De Rossi, Azmoun e Ndicka, per il resto il tecnico giallorosso può usufruire di tutta la rosa. Possibile che scenda in campo lo stesso 11 iniziale contro il Milan in Europa League visto che sia per motivi tattici dopo essere rimasto in 10 sia per problemi fisici, ha dovuto togliere nel corso del match sia Dybala che Lukaku. Se la Joya non ha problemi, da verificare fino all'ultimo le condizioni del belga. In caso di forfeit è pronto Abraham, già in campo contro il Milan. Per Thiago Motta non ci saranno Soumaoro, Odgaard e Ferguson, e nel 4-2-3-1 sulla trequarti potrebbero partire titolari sia Fabbian sia Saelemaekers.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Anraham, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta