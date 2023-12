Osimhen e Kvaratskhelia riportano il Napoli in zona Champions: battuto 2-1 il Cagliari al Maradona Il Napoli si rilancia in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Juventus, battendo 2-1 il Cagliari al Maradona: di Osimhen e Kvaratskhelia nel secondo tempo le reti azzurre, inframmezzate dal momentaneo pareggio di Pavoletti.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Napoli dà seguito alla vittoria in Champions sul Braga, che è valsa la qualificazione agli ottavi, e riparte anche in campionato dopo le due sconfitte di fila con Inter e Juventus: gli azzurri battono il Cagliari 2-1 al Maradona grazie alle reti messe a segno nel secondo tempo da Osimhen e Kvaratskhelia, inframmezzate dal momentaneo pareggio di Pavoletti. La squadra di Mazzarri con questi tre punti si riporta tra le prime quattro, in attesa della sfida di domani tra Bologna e Roma che prima di oggi la sopravanzavano in classifica. Il Cagliari resta invece quartultimo, con un punto di vantaggio sull'Empoli.

Il match comincia con mezzora di ritardo, a causa del lieve posticipo resosi necessario per consentire l'ingresso nello stadio di tutte le persone che erano ancora in fila all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta: un ritardo dovuto alla necessità di constatare le condizioni di sicurezza del Maradona, duramente sferzato dalle raffiche del fortissimo vento.

