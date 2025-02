video suggerito

Roma-Monza, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Roma e Monza si sfidano nel Monday Night della 26ª giornata di Serie A: si gioca allo stadio Olimpico lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Ranieri e Nesta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma ospita il Monza nel Monday Night della 26ª giornata di Serie A: le squadre di Claudio Ranieri e Alessandro Nesta si affrontano allo stadio Olimpico oggi, lunedì 24 febbraio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I giallorossi vengono dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e dalla vittoria di Parma con la magia di Soulé: la Roma vuole proseguire su questa strada e continuare a ad allungare la striscia positiva per avvicinare la zona UEFA. I brianzoli hanno richiamato Nesta in panchina, dopo la parentesi di Salvatore Bocchetti, e nell'ultimo turno hanno pareggiato in casa nello scontro salvezza contro il Lecce ma la situazione rimane molto preoccupante anche se il quartultimo posto dista 9 punti.

A dirigere il match dell'Olimpico sarà Fabio Maresca, che non arbitra una partita di Serie A da agosto per una squalifica.

Partita: Roma-Monza

Orario: 20:45

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: lunedì 24 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 26a giornata

Roma-Monza, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Roma e Monza? La gara, che si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Olimpico di Roma, si potrà seguire in diretta TV su DAZN e su Sky. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini e commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Dove vedere Roma-Monza in diretta streaming

La sfida tra la Roma e il Monza si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Roma-Monza, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Roma dovrebbe puntare su Shomurodov con Soulé ed Baldanzi a supporto. In mediana Cristante e Gourna-Douath. Il Monza si affida al trio offensivo Ciurria, Mota Carvalho e Ganvoula. Le probabili scelte di Ranieri e Nesta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulè, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

MONZA (3-4-2-1): Turati, Lekovic, Palacios, Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos, Ciurria, Mota, Ganvoula. Allenatore: Nesta.