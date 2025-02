video suggerito

Maresca torna ad arbitrare una partita in Serie A dopo sei mesi: era stato squalificato Maresca era stato sospeso per le accuse di minacce di morte rivolte a un giocatore e poi aveva dovuto affrontare un infortunio. In Serie A non arbitrava dalla prima giornata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Fabio Maresca arbitrerà la sua prima partita di Serie A dopo sei mesi di assenza. L'arbitro è stato designato per dirigere Roma-Monza ma non scendeva in campo da fine agosto a causa di una sospensione (seguita poi da un brutto infortunio) che lo ha tenuto lontano dalla massima serie italiana per molto tempo. L'ultima apparizione era stata alla prima gara stagionale, ma poi per lui sono scattati sei mesi di sospensione in seguito alle accuse di presunte minacce di morte a un giocatore che erano state sollevate in Kuwait.

Maresca torna in campo dopo sei mesi

Milan-Torino della prima giornata di Serie A erra stata l'ultima partita diretta dall'arbitro che da quel momento è stato squalificato: dalla fine di agosto al mese di novembre non ha potuto arbitrare a causa delle accuse che erano arrivate dal Kuwait: un club aveva presentato una denuncia contro di lui per presunte minacce di morte rivolte a un giocatore e da quel momento l'AIA aveva deciso di sospenderlo.

In realtà la sanzione era già finita diverse settimane fa e Maresca era stato designato per dirigere Reggiana-Sassuolo in Serie B lo scorso 29 novembre, ma non ha potuto prendere parte all'evento per via di un problema fisico che ha richiesto un'operazione chirurgica e oltre un mese di stop. Dopo la squalifica quindi ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio che adesso è perfettamente superato.

In realtà il grande esordio riguarda soltanto il massimo campionato, dato che negli ultimi weekend era apparso già in Serie B dove ha diretto Frosinone-Catanzaro e Cesena-Pisa. Il fischietto della sezione di Napoli tornerà a dirigere una partita di Serie A sei mesi dall'ultima volta: lunedì alle 20:45 arbitrerà Roma-Monza, aiutato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, dal quarto uomo Galipò e dai due arbitri in sala VAR, ossia Mazzoleni e Ghersini.