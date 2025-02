Il Monza esonera Salvatore Bocchetti: torna Nesta per cercare una salvezza quasi impossibile

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Monza sta per cambiare allenatore. Adriano Galliani, plenipotenziario del club, ha deciso di esonerare Salvatore Bocchetti, arrivato meno di due mesi. Bocchetti non è riuscito a dare una sterzata al club della famiglia Berlusconi, che è ultimo in classifica. In panchina tornerà Alessandro Nesta, sotto contratto con il Monza fino al 30 giugno.

Sei sconfitte per Bocchetti con il Monza

Forse è l'ultima possibile per evitare la retrocessione. Deve tentarle tutte Galliani per tenere il Monza in Serie A, dopo aver rivoluzionato la squadra nel mercato invernale. Bocchetti paga il pesante ko con la Lazio (che si è imposta per 5-1 all'Olimpico), ma soprattutto le sei sconfitte in sette partite. Vero è che il Monza in questo mercato ha perso anche delle pedine fondamentali. perché sono stati ceduti Daniel Maldini, Bondo, Pablo Marì e Djuric. Ma al di là di questo è mancato anche lo scatto d'orgoglio alla squadra, che dalla Lazio è stata surclassata.

Nesta a caccia di un'impresa disperata

Tornerà Alessandro Nesta, che attualmente non è nemmeno in Italia, era in SudAfrica per un evento FIFA a Pretoria. L'ex difensore di Milan e Lazio si riaccomoderà in panchina e cercherà un'impresa titanica. Perché il Monza ha vinto solo due partite in questo campionato ed ha appena 13 punti (conquistati in 24 partite) ed ha ben otto punti di ritardo dalla quartultima, l'Empoli. Determinante sarà la prossima partita, in programma domenica 16 febbraio (alle ore 15), contro il Lecce. Un'autentica sfida salvezza, l'ultimo treno per il Monza che vuole prenderlo al volo con Nesta in panchina per proseguire ancora il suo cammino in Serie A.