video suggerito

Doppio Ekkelenkamp e Thauvin trascinano l’Udinese. Pari senza reti nello scontro salvezza Monza-Lecce Ekkelenkamp e Thauvin lanciano l’Udinese contro l’Empoli travolto 3-0 dai friulani. A Monza finisce invece senza reti il match salvezza contro il Lecce. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ekkelenkamp lancia l'Udinese e segna il suo terzo gol in pochi giorni dopo la rete segnata al Napoli al Maradona. Doppietta per lui nel 3-0 dell'Udinese rifilato all'Empoli. A Monza invece la sfida salvezza contro il Lecce termina con il punteggio di 0-0.

Tra Monza e Lecce la sfida salvezza finisce

Nel primo tempo Monza e Lecce si studiano e in campo c'è subito molto equilibrio. Le occasioni non sono tantissime ma la partita resta spigolosa e tesa, e si incattivisce soprattutto nella seconda metà del primo tempo con qualche cartellino eccessivo tirato fuori dall'arbitro Collu il quale ammonisce anche Mota per una presunta simulazione in area di rigore. Il Lecce, che può contare su un settore ospiti affollatissimo, crea le occasioni più pericolose con una punizione di Helgason fermata dalla traversa e un tiro volante di Krstovic respinto da Turati.

Nel finale il Monza prova a fare qualcosina in più ma non succede nulla se non un tiro finito alto di Pedro Pereira. Nella ripresa la trama del match è praticamente la stessa e si moltiplicano le conclusioni dalla distanza che però non riescono ad essere pericolose. Nesta manda in campo Caprari che in almeno due occasioni fa tremare il Lecce. I salentini reagiscono con un'altra conclusione pericolosa di Helgason respinta da Turati. Al triplice fischio è 0-0.

La doppietta di Ekkelenkamp stende l'Empoli

Sin dall'inizio della partita parte forte l'Udinese che prova a imporre il ritmo alla gara provandoci prima on Lucca e poi Lovric. L'Empoli ha due buone occasioni con Colombo e Kouame, ma i friulani passano con una deviazione vincente di Ekkelenkamp. Atta ci prova dal limite dell'area, la palla prende una direzione verso il fondo ma interviene Ekkelenkamp mettendoci un piede e beffando, così, Silvestri. È il secondo gol consecutivo per lui dopo quello pesantissimo messo a segno contro il Napoli al Maradona.

Nella ripresa ancora Udinese pericolosissima con Lucca che si gira in area di rigore e fa la barba al palo dopo un'azione assolutamente positiva costruita a destra dall'Udinese. L'Empoli risponde con Colombo che è bravo a girarsi in area di rigore per trovare la porta ma la sua conclusione trova la respinta di Sava. L'Udinese reagisce e trova la rete del pareggio grazie a un'iniziativa di Lucca all'interno dell'area. La sua conclusione in diagonale viene respinta da Silvestri, ma sulla palla c'è ancora Ekkelenkamp che ribadisce in rete per la doppietta personale. Nel finale c'è gloria anche per Thauvin che realizza il tris definitivo.