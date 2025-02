video suggerito

Magia di Soulé su punizione, la Roma batte anche il Parma: Ranieri continua a inseguire l'Europa Grazie a una splendida punizione di Soule la Roma batte 1-0 il Parma e sale a quota 37 punti. Ranieri vince facendo turnover. Il Parma, in 10 dal 31′ per il rosso a Leoni, è sempre terzultimo.

A cura di Alessio Morra

Una magia di Soulé e la Roma batté pure il Parma. L'argentino è autore di una prodezza nel primo tempo e regala i tre punti alla squadra di Ranieri, che resta al nono posto ma sale a quota 37 punti. I giallorossi restano nella scia di Bologna, Milan e Fiorentina. Il Parma invece è sempre terzultimo.

Soule e Shomurodov titolari

Il Parma ha bisogno di punti, è terzultimo, la Roma vuole allungare la sua serie utile e cerca di rimanere nella scia delle squadre che lottano per l'Europa, ma il ritorno dei playoff di Europa League è presente nella testa e nelle gambe dei giocatori giallorossi, per questo Ranieri cambia abbastanza. In avanti tocca a Soulé e Shomurodov. La partita è bruttina in avvio, troppo tattica, emozioni zero. La prima chance ce l'ha Bonny, che da buona posizione calcia alto.

Espulso Leoni, golazo di Soule

Al 28′ cambia tutto. Shomurodov inventa, pallone a Soulé, che sguscia, Leoni lo abbatte: è rigore per Chiffi, ma l'arbitro viene richiamato al VAR. Il fischietto rivede tutto e cambia idea. Rosso per Leoni e punizione per la Roma, perché il fallo è fuori area. Soulé calcia divinamente e mette il pallone in rete, una magia, 1-0. L'argentino, al secondo gol in campionato, viene ammonito per l'esultanza, giudicata offensiva. La Roma prende in mano le redini della partita in modo totale, con il Parma che si abbassa e si difende, il primo tempo si chiude sull'1-0 per i giallorossi.

La Roma vince 1-0 a Parma

Nella ripresa la Roma si ripresenta con Nelsson e Pellegrini al posto di Mancini e Koné. Il 2-0 è a un passo. Suzuki compie due interventi prodigiosi nella stessa azione e la buona sorte gli dà una mano, perché il pallone dopo una respinta rotola sulla linea prima di allontanarsi. Pellegrini manca il raddoppio. La squadra di Ranieri gestisce la partita, rallenta i ritmi e cerca di neutralizzare il Parma che si difende sempre basso e prova a colpire in contropiede. Non succede quasi nulla, quello che vuole Ranieri, la Roma vince di misura.