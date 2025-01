video suggerito

Roma ai playoff o eliminata dall'Europa League, cosa serve per qualificarsi: le combinazioni Vincendo contro l'Eintracht Francoforte la Roma passerebbe sicuramente ai playoff di Europa League, ma in caso di pareggio o sconfitta tutto si complicherebbe.

A cura di Alessio Morra

La Roma nelle ultime tre stagioni in Europa ha ottenuto risultati straordinari: ha giocato due finali (una l'ha vinta) e una semifinale. Ora però rischia l'eliminazione già nella fase a campionato dell'Europa League. La partita dell'Olimpico con l'Eintracht Francoforte sarà decisiva. La Roma, che vuole unirsi alla Lazio (già sicura di continuare il suo percorso), è padrona del proprio destino, se vince è ai playoff, non dovesse accadere invece dovrebbe guardare ai risultati delle sette squadre che la seguono in classifica e che hanno, numeri alla mano, la possibilità di superarla.

Roma ai playoff se, cosa serve per qualificarsi: le combinazioni

La Roma occupa la ventunesima posizione della classifica dell'Europa League. Le prime otto passano agli ottavi, la Roma non ha la possibilità di essere tra quelle. Le sedici che seguono vanno ai playoff. La classifica è molto corta e ciò significa che i giallorossi vincendo potrebbero anche finire tra le prime sedici, e dunque tra le teste di serie. La vittoria garantisce la qualificazione. Mentre con il pareggio la Roma passerebbe da 9 a 10 punti, e toccherebbe in quel caso vedere i risultati di una sfilza di squadre che seguono, incluso il Fenerbahce di Mourinho. Situazione identica, e peggiore, in caso di ko con l'Eintracht.

La Roma ai playoff se…

Vince

Pareggia – ma bisognerebbe guardare i risultati di sei squadre, almeno tre dovrebbero essere favorevoli

Perde – ma bisognerebbe guardare i risultati di sette squadre, almeno quattro dovrebbero essere favorevoli

Cosa succede se la Roma perde con l'Eintracht in Europa League

Qualora la Roma dovesse essere battuta in casa dall'Eintracht Francoforte, vincitore della manifestazione tre anni fa, e in lizza per il primo e secondo posto con Lazio e Athletic Bilbao, si farebbe durissima per la squadra di Ranieri che resterebbe a 9 punti e rischierebbe di essere raggiunta o superata da una sfilza di squadre. Sette delle dirette inseguitrici hanno la possibilità di sopravanzarla. La Roma ha 9 punti come Ferencvaros, Fenerbahce, la squadra guidata da Mourinho, e Besiktas. Il Porto segue con 8 punti, e in questo momento è la prima delle escluse. Poi c'è il Braga con 7 punti, a 6 invece Hoffenheim e Maccabi, che ha una differenza reti terribile e sfida il Porto.

Contro chi gioca la Roma ai playoff di Europa League: tabellone e possibili avversarie

La Roma è al ventunesimo posto e dovesse mantenere quella posizione dopo il match con l'Eintracht finirebbe nella stessa urna della ventiduesima classificata (ora il Ferencvaros) sfiderebbe nel playoff l'undicesima o la dodicesima, ora sono Viktoria Plzen e Olympiacos. Ma fare calcoli e ipotesi in questo momento è complicatissimo se si considera che la classifica potrebbe essere rivoluzionata e la Roma vincendo potrebbe fare un grande balzo e passare tra le prime sedici.