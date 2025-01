video suggerito

Roma-Eintracht, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Roma-Eintracht è il match valido per l’ottavo e ultimo turno di Europa League girone unico. La sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Toppmöller si giocherà oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Roma-Eintracht è il match valido per l'ottavo e ultimo turno di Europa League girone unico. La sfida tra la squadra di Claudio Ranieri e quella di Toppmöller si giocherà oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. I giallorossi si giocano tutto in una sfida che in caso di vittoria garantirebbe a Dybala e compagni l'ingresso nei playoff per gli ottavi. Dall'altra parte però la Roma si ritroverà i temibili tedeschi che sono al momento secondi alle spalle proprio della Lazio che comanda il girone unico ed è già sicura di un posto diretto negli ottavi.

Ai giallorossi dunque serviranno i tre punti anche per riscattare il ko con l'AZ Alkmaar e soprattutto conquistare i punti necessari alla qualificazione. L'Eintracht è però una squadra molto compatta e forte e finora ha perso soltanto una volta in sette partite nel 2-3 di Lione. Ranieri potrebbe puntare sulla squadra che ha vinto l'ultimo match di campionato contro l'Udinese. Il tecnico dei giallorossi potrebbe riproporre la coppia offensiva formata da Dybala e Dovbyk. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Roma-Eintracht

Orario: 21:00

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 30 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky GO, NOW

Competizione: 8° turno Europa League (Fase a girone unico)

Roma-Eintracht, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Roma-Eintracht sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. La tv satellitare, previo abbonamento, garantirà la visione del match dell'Olimpico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre la partita sarà disponibile in tv anche su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni col commento tecnico di Blerim Dzemaili.

Roma-Eintracht, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Roma ed Eintracht sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming, sempre per abbonati, sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili. Anche in questo caso la partita è visibile su NOW, disponibile sia su dispositivi mobili che fissi.

Roma-Eintracht, le probabili formazioni della partita di Champions League

Nella Roma la coppia titolare in attacco potrebbe essere formata da Dybala e Dovbyk mentre l'Eintracht si affiderà a Götze in zona trequarti, il quale si muoverà alle spalle dell'unica punta Ekitike. Queste le probabili formazioni della partita:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

EINTRACHT (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike. All. Toppmöller.