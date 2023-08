Rivoluzione PSG, cacciati Neymar e Verratti: devono trovarsi una squadra al più presto Il PSG ha rotto gli indugi e deciso per la rivoluzione totale: mentre il ribelle Mbappé viene fatto allenare a parte, il nuovo tecnico Luis Enrique e il Ds Campos hanno comunicato a Neymar e Verratti che non contano su di loro per la stagione che sta per iniziare.

A cura di Paolo Fiorenza

Il PSG ha rotto gli indugi e deciso per la rivoluzione totale: mentre Kylian Mbappé viene fatto allenare a parte con gli altri indesiderati (Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Leandro Paredes) – in conseguenza del suo rifiuto di firmare il rinnovo di contratto o accettare il trasferimento in Arabia Saudita, per accasarsi l'anno prossimo a parametro zero al Real Madrid – il club parigino ha convocato altri cinque calciatori della rosa per dire loro faccia a faccia che non conta su di loro nella stagione che sta per iniziare.

Neymar, Marco Verratti, Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat hanno ricevuto la comunicazione direttamente dal nuovo tecnico Luis Enrique e dal Ds Luis Campos, svela RMC. La conseguenza è che anche loro, come i calciatori che da giorni si allenano a parte, faranno bene a trovarsi al più presto una nuova squadra, visto che potrebbero non vedere più il campo. Sia Neymar che Verratti ieri non si erano allenati, mentre oggi erano assenti – al pari di Mbappé, sempre più cancellato dal club – per il media day del PSG, ovvero la giornata dedicata a scattare le foto ufficiali per la lega.

Nei giorni scorsi sono cresciute le voci di un trasferimento in Arabia Saudita – nuova terra promessa per chi cerca soldi più che stimoli sportivi – sia per Neymar che per Verratti. A questo punto è lo stesso PSG a incoraggiare entrambi a trovare una soluzione che peraltro contempli anche un pagamento adeguato del loro cartellino. Nelle ultime ore il club di proprietà dell'emiro qatariota Al Thani ha rifiutato un'offerta di 45 milioni per Verratti, presentata dall'Al Hilal: serve una cifra superiore per cedere il 30enne pescarese, che peraltro aveva rinnovato il contratto appena nel dicembre scorso fino al 2026. Neymar è più vecchio di nove mesi rispetto al nazionale azzurro, ma è comprensibile che per lui – che il PSG pagò oltre 200 milioni sei anni fa – la richiesta sia molto più alta.

Renato Sanches è nel mirino della Roma, ma serve migliorare l’offerta al PSG

Tra i calciatori cui è stato dato il benservito c'è anche Renato Sanches, da tempo nel mirino della Roma. Anche nel caso del centrocampista portoghese il PSG sarebbe ben felice di darlo via, ma i giallorossi devono fare uno sforzo ulteriore, visto che – almeno finora – la formula del prestito con diritto di riscatto non è stata accettata dai campioni di Francia. A questo punto la domanda è se i cinque calciatori fuori progetto saranno comunque convocati per la prima partita di Ligue 1 del PSG, in programma sabato contro il Lorient al Parc des Princes. Quello che è certo è che sotto la Tour Eiffel si vuole dare un taglio netto col passato.