Rissa furibonda dopo il fischio finale di Salernitana-Milan: nel mischione ci scappa un rosso Gli animi si scaldano al 93° quando, dopo il gol del 2-2 di Jovic, i rossoneri cercano il colpo vittoria all’ultimo assalto. Florenzi viene stoppato da un membro della panchina granata e ne scaturisce un parapiglia. Doveri espelle Fiorillo dei granata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una baruffa che ha rischiato di diventare una rissa. Gli animi si scaldano al 93° di Salernitana–Milan quando, dopo il gol del 2-2 di Jovic, i rossoneri cercano il colpo vittoria all'ultimo assalto. Non c'è tempo da perdere, il recupero è agli sgoccioli. Mancano un paio di minuti e Florenzi si fionda sul pallone terminato in fallo laterale. Vuole effettuare subito la rimessa in gioco ma non può farlo. Va a sbattere contro un membro dello staff granata e la prende male. Malissimo.

Ostacolato, il difensore rossonero reagisce. Alza la voce e dice qualche parola di troppo. La tensione e l'adrenalina di quegli istanti sono benzina sul fuoco e ci vuole davvero poco perché la situazione trascenda. Florenzi viene affrontato da altri componenti della panchina campana. Uno in particolare, è Vincenzo Fiorillo, il secondo portiere. Arrivano quasi faccia a faccia. L'ex romanista ‘ringhia' qualcosa verso l'avversario che reagisce subito: sembra rifilare una spinta al terzino che finisce a terra.

Il quarto uomo è lì e vede tutto. È a pochi passi, si trova in posizione ‘privilegiata' per ricostruire cosa è successo. Anzi, è lui stesso a frapporsi inizialmente tra Fiorillo e Florenzi. Da quell'episodio scaturisce un ‘mischione' che l'arbitro Doveri fatica a tenere a bada nonostante estragga il cartellino rosso nei confronti dell'estremo difensore di riserva dei padroni di casa. Mirante e Leao sono tra i primi ad accorrere sul posto: il capannello diventa bagarre tant'è che a bordo campo arrivano anche gli steward in servizio all'interno dell'impianto della Salernitana per evitare contatti pericolosi.

Il direttore di gara ha già indicato chi è il destinatario dell'espulsione: tiene in evidenza il cartoncino, lo brandisce con la mano sinistra e lo agita nell'aria, lo porta a spasso e dà l'impressione che a prendere la sanzione sia anche più di uno dei tesserati coinvolti. Ma non è così, in quegli attimi di grande concitazione succede anche questo. Florenzi tornerà in campo per scampoli di incontro poi tutti a casa: il risultato è una doccia fredda che gela i bollenti spiriti.