Ricci subentra nel primo tempo di Torino-Fiorentina, poi si fa cacciare in due minuti: Juric furioso

Leggerezza di Samuele Ricci, ma anche eccessiva severità dell'arbitro Marchetti che allo scadere del primo tempo di Torino-Fiorentina ha espulso il centrocampista granata per somma di ammonizioni, mostrandogli due gialli nell'arco di due minuti, di cui il secondo è apparso decisamente esagerato. Ricci peraltro era subentrato al 9′ al posto dell'infortunato Ilic. Furioso in panchina Ivan Juric, che era stato a sua volta ammonito poco prima ed è riuscito a trattenersi dal protestare ulteriormente col direttore di gara.

L'arbitro Marchetti espelle Ricci per somma di ammonizioni

Ricci inizialmente era partito dalla panchina, con Ilic e Linetty schierati dal 1′ nel cuore della mediana granata, ma è dovuto entrare in campo poco dopo l'inizio del match a causa dell'infortunio del serbo, costretto ad uscire dopo aver subìto una torsione innaturale del ginocchio sinistro. Il Torino è poi passato in vantaggio al 39′ con Zapata, ma la rete è stata annullata dopo che il VAR ha richiamato all'on-field review l'arbitro, che ha ravvisato un fallo del colombiano.

Succede poi di tutto nel recupero della prima frazione, lungo ben cinque minuti per gli infortuni di Ilic e Arthur e la sosta per il VAR sul gol annullato. Prima Ricci si fa ammonire per una gomitata a Nico Gonzalez, intervento in questo caso meritevole del giallo. Vivaci le proteste di Juric che si becca anche lui un giallo. Passano due minuti e a metà campo c'è un fallo di Arthur sul 22enne centrocampista del Toro, che protesta col direttore di gara chiedendo l'ammonizione del viola.

Marchetti non usa il buon senso ed estrae il secondo giallo per un incredulo Ricci, che viene espulso in maniera esagerata. Juric a quel punto è sul punto di esplodere, ma riesce a trattenersi, probabilmente già pensando a come sistemare la squadra nel secondo tempo, quando si ripartirà dallo 0-0 ma anche dall'uomo in meno per i granata.