Retegui segna un gol meraviglioso in rovesciata, il Genoa batte 2-0 l’Udinese: a segno anche Bani

Successo esaltante del Genoa, che a Marassi disputa una partita splendida e batte 2-0 l'Udinese. Gol favoloso di Retegui, che in rovesciata nel primo tempo ha trafitto Okoye, uno dei migliori dei bianconeri. Bani ha raddoppiato. A inizio ripresa Kristensen viene espulso e la partita di fatto finisce in quel momento. I bianconeri restano invischiati pesantemente nella lotta per non retrocedere, i Grifoni sono sempre al dodicesimo posto, ma intravedono, seppur da lontano, la zona europea.

Si gioca a grande intensità. Il Genoa gioca con maggiore tranquillità, grazie alla classifica e al buon momento. L'Udinese in realtà ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite e gioca con fiducia. Lautaro Giannetti viene ammonito dopo 18 secondi, forse è un record. Lucca battaglia in area di rigore e colpisce una traversa, con Martinez fermo. Si battaglia, si corre, si cerca il gol, ma la sensazione è che solo un episodio possa sbloccare il risultato. Si guarda soprattutto a Gudmundsson, ma il gol dell'1-0 lo realizza Mateo Retegui che mette a segno uno dei gol più belli di tutto il campionato. Perché l'italo-argentino è autore di una rovescia straordinaria. Un gesto tecnico sempre meraviglioso, ma stavolta anche pulitissimo nel movimento.

Il Genoa ha l'abilità di spingere ancora e infligge il colpo del ko poco dopo quando Bani con un colpo di testa preciso realizza il gol del 2-0, secondo centro in questo campionato per il centrale rossoblu. All'intervallo è doppio vantaggio per la squadra di Gilardino, che mette al sicuro il risultato al 48′ quando Kristensen viene ammonito per la seconda volta. L'Udinese ha pure un uomo in meno. Il tentativo di rimonta svanisce in modo quasi definitivo.

Perché il calcio, anzi, più generale lo sport è sempre imprevedibile, e infatti al 72′ segna Lucca, che con una bella girata supera Martinez. La gioia del gol svanisce presto, perché l'arbitro annulla e il VAR conferma. I cambi arrivano in serie, il tempo scorre, il risultato non cambia. Il Genoa incamera altri tre punti, stavolta il protagonista è Mateo Retegui.