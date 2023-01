Resta una posizione aperta per lavorare a casa di Ronaldo: paga tantissimo, ma non si trova Cristiano Ronaldo non riesce a completare il personale per la sua faraonica villa in costruzione in Portogallo, dove andrà a vivere a fine carriera. C’è solo una figura che non si trova, nonostante lo stipendio sia altissimo. Anche le richieste lo sono…

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre prosegue il suo ambientamento in Arabia Saudita, dove ha firmato un contratto fino al 2025 con l'Al-Nassr in cambio di uno stipendio che dovrebbe sfiorare i 400 milioni complessivi incluse sponsorizzazioni, Cristiano Ronaldo si preoccupa di pianificare al meglio il suo futuro, quando avrà appeso le scarpette al chiodo e gli verrà incontro l'incedere dell'età. Meglio preparare tutto per bene, in modo da non avere problemi quando le luci del palcoscenico si saranno spente ed il suo status di icona mondiale andrà inevitabilmente a scemare.

Qualche spicciolo da parte il portoghese ce l'ha, visto che secondo Forbes il suo patrimonio è di circa mezzo miliardo di dollari, cifra destinata a crescere vertiginosamente nei prossimi mesi, ed allora non sta lesinando soldi per organizzare al meglio il suo post carriera, a cominciare dalla principesca dimora dove ha deciso di andare a vivere. Ronaldo ha infatti acquistato nel settembre del 2021 un grande appezzamento di terreno a Quinta da Marinha, nella zona di Cascais in Portogallo. Il luogo si affaccia sull'Oceano Atlantico e si trova ad una trentina di chilometri da Lisbona. Lì ha poi iniziato a costruire la sua casa dei sogni, con caratteristiche degne di un sovrano e costi ovviamente adeguati, che sono via via lievitati fino a sfiorare allo stato attuale i 20 milioni di euro.

Il progetto della villa di Cristiano Ronaldo in Portogallo: è una reggia

La mega villa dovrebbe essere terminata a giugno ed esaudirà qualsiasi necessità o capriccio del quasi 38enne campione, della sua compagna Georgina Rodriguez e dei cinque figli. La copertura totale dell'immobile è di 2.720 mq distribuiti su tre piani, con uno spazio all'esterno di altri 544 mq. Lì si trovano una piscina esterna (che si aggiunge a quella interna), una palestra, un campo da tennis e un garage gigantesco per il parco macchine da sogno di Ronaldo. Non mancano nel progetto un paio di altre abitazioni adiacenti, da mettere a disposizione della mamma di CR7 o di altri ospiti.

Nella sua attenzione massima ai dettagli, Ronaldo ovviamente non ha tralasciato nulla anche per quanto riguarda il personale che dovrà rendere vivibile questa reggia, offrendo lavoro con retribuzioni molto elevate, in ragione del fatto che le persone impiegate nella sua dimora dovranno dedicarsi totalmente a mantenere altissima la qualità della vita del portoghese e della sua famiglia. Sono dunque richiesti standard professionali all'altezza degli stipendi, includendo tra i doveri sottoscritti nei contratti anche la clausole di riservatezza che sono abituali per il personale delle case dei VIP.

Ronaldo con la famiglia: il portoghese sta organizzando al meglio il post carriera: la casa prima di tutto

A quanto risulta, alcuni dei posti di lavoro offerti da Ronaldo in cambio di uno stipendio di 6000 euro sarebbero già stati occupati, incluso quello di maggiordomo, ma ne resta vacante uno che appare davvero difficile da aggiudicare: quello del cuoco. Secondo quanto svela il Correio da Manhã, il problema principale che non ha fatto ancora chiudere la posizione in questione è relativo alle richieste fatte da Cristiano e dalla sua compagna Georgina. Si tratta infatti sia di essere in grado di cucinare il cibo tradizionale portoghese, che di preparare piatti più internazionali come il sushi.

A quanto pare il campione di Madeira ha progettato appositamente un'area della villa per la preparazione della tipica pietanza giapponese, ma non riesce a trovare la persona giusta – che sappia fare tutto quello che chiede – nonostante anche per lo chef sia previsto un compenso di oltre 5000 euro al mese. Sushi e ‘bacalhau a braz' (ovvero un piatto tradizionale portoghese a base di baccalà, patate e uova, che è il preferito di Cristiano, come svelato da sua madre): questa l'accoppiata culinaria diabolica che ha mandato in crisi tutti i candidati a lavorare nelle cucine di Ronaldo. La posizione è ancora aperta, se volete mandare il curriculum…