Renato Sanches non sa che c’è una telecamera e svela l’incredibile motivo dei suoi problemi alla Roma Una telecamera nel tunnel dell’Olimpico ha colto la frase di Renato Sanches all’ex compagno Ikoné durante Roma-Fiorentina.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando lo scorso 16 agosto la Roma ha annunciato l'arrivo in prestito dal Paris Saint-Germain di Renato Sanches, in molti hanno pensato che il club giallorosso avesse piazzato un gran colpo di mercato senza accollarsi troppi rischi se non il robusto ingaggio del 26enne calciatore portoghese. Il centrocampista è sicuramente un grande talento, esploso giovanissimo col Benfica. Poi tuttavia non è riuscito ad affermarsi come tutti pensavano quando a 19 anni il Bayern Monaco lo pagò 35 milioni. Era l'estate del 2016. Sono passati 7 anni da allora e Sanches è rimasto quell'eterno ‘può diventare fortissimo', frenato dalla sua incostanza ma anche dagli infortuni. Il copione si è riproposto pari pari nei suoi primi mesi alla Roma, al punto che il portoghese ha tirato fuori un'incredibile motivazione dei suoi problemi non pensando di essere ripreso da una telecamera.

Renato Sanches in maglia giallorossa: finora si è visto poco

Domenica sera la Roma ha pareggiato 1-1 in casa contro la Fiorentina, in una partita bollente con espulsi e polemiche, al termine della quale José Mourinho ha ritenuto opportuno non parlare per non dire cose pesanti nei confronti dell'arbitro. Ben più tranquillo è stato lo scambio di battute nel tunnel dell'Olimpico tra Sanches e il viola Ikoné: una rimpatriata tra due ex compagni di squadra al Lille, dove hanno vinto il campionato due anni fa.

In un video che li riprende in primo piano, si sente Ikoné chiedere a Sanches – che ieri era in panchina e lì è rimasto per tutto il match – quale fosse la natura dei suoi problemi, ricevendone in risposta una frase a metà tra uno sfogo e un lamento rivolto alle divinità del calcio: "Io non lo so, qualcuno probabilmente ha messo una maledizione su di me".

Parole dettate dall'amarezza per una stagione che nella sua prima parte ha visto il portoghese dare un contributo quasi inesistente alla causa giallorossa. Afflitto da problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori a più riprese, Sanches finora è sceso in campo solo 7 volte, per un totale di appena 147 minuti, realizzando un gol nel 7-0 all'Empoli dello scorso 17 settembre. Di fatto Mourinho non ha mai potuto fare affidamento su di lui per farne un punto fermo della squadra e dunque non sorprende che pur essendo a disposizione l'ex Bayern e PSG non sia mai alzato dalla panchina nelle ultime due partite contro Sassuolo e Fiorentina.

Renato Sanches esulta per il gol all'Empoli: è stato l'unico momento di gioia finora alla Roma

Con questi presupposti, dopo aver saltato 13 partite per infortunio, Renato Sanches è destinato a tornare al PSG a fine stagione, visto che l'obbligo di riscatto – fissato a 15 milioni e legato al raggiungimento di un certo numero di presenze – appare praticamente impossibile. Non sarà una maledizione ma ad ora è sicuramente un flop.