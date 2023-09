Mourinho sconsolato su Renato Sanches, tira in ballo Bayern e PSG: “Incomprensibile” Dopo la vittoria della Roma sullo Sheriff in Europa League, José Mourinho si è mostrato sconsolato sul suo connazionale.

A cura di Marco Beltrami

José Mourinho salva il risultato di Sheriff-Roma (2-1 per i suoi), ma non la prestazione almeno quella del primo tempo. L'allenatore dopo l'esordio stagionale in Europa League non ha nascosto il suo disappunto sia per l'approccio dei giallorossi, sia per le condizioni di alcuni dei suoi giocatori, ovvero Renato Sanches e Aouar.

A detta dell'allenatore della Roma ha del "miracoloso" il vantaggio dei giallorossi al termine di un primo tempo "lento e senza controllo del gioco". Una squadra che non è piaciuta allo squalificato Mou né a livello collettivo che individuale e che si è riscattata parzialmente nel secondo tempo quando è arrivata la "eazione della squadra e il tentativo di nascondere la palla dall'avversario" per un successo meritato.

Mourinho è stato costretto anche a rivedere i suoi piani dopo l'uscita alla mezz'ora di Renato Sanches. Per il tecnico portoghese il centrocampista messo fuori gioco dall'ennesimo problema fisico è un mistero: "Purtroppo è sempre a rischio ed è difficile da capire. Non c'è riuscito il Bayern Monaco e nemmeno il Psg. L'ultima partita ha giocato 45 minuti e sembrava a posto. Purtroppo ha sentito tirare qualcosa".

A quanto pare dunque la natura dell'infortunio del mediano è muscolare, con la speranza che non si tratti di qualcosa di particolarmente grave e che abbia invece inciso il timore di non doversi rifermare per un lungo periodo.

Complimenti per Bove e preoccupazione per Aouar, che a suo dire ha giocato con la paura di un nuovo infortunio. Infine un retroscena su Lukaku che ha segnato il gol decisivo e stava per lasciare il campo: "Lukaku è un giocatore che con questa struttura fisica ha bisogno di giocare. Bisogna che ritrovi la coordinazione. Volevo cambiarlo prima ma avevo paura che potesse succede qualcosa visto che avevo già fatto quattro sostituzioni".