Problemi per Renato Sanches in Sheriff-Roma: non riesce più a giocare, deve lasciare il campo Curioso infortunio per Renato Sanches nel primo tempo di Sheriff-Roma di Europa League. Il centrocampista portoghese ha chiesto il cambio.

A cura di Marco Beltrami

Cambio forzato nella Roma durante il primo tempo della partita contro lo Sheriff valida per l'esordio stagionale in Europa League. Renato Sanches è stato costretto a lasciare il campo, con Paredes che è subentrato al suo posto. Il centrocampista portoghese ha accusato un problema e di comune accordo con lo staff medico ha preferito abbandonare il terreno di gioco prima di complicare la situazione.

Cosa è successo a Renato Sanches? Il calciatore lusitano non sembrava proprio a suo agio in campo, con il linguaggio del corpo che tradiva una forma non ottimale nei movimenti. Poco prima della mezz'ora è stato lui ad avvicinarsi lentamente alla panchina, impegnata nel frattempo nel cooling break per confrontarsi sul da farsi con lo staff medico spiegando di non sentirsi bene.

In quel momento anche l'arbitro si è recato a bordocampo per capire cosa stesse succedendo e ha invitato Sanches ad uscire dal terreno di gioco senza perdere tempo. Il direttore di gara con la mano ha leggermente spinto il centrocampista della Roma, ottenendo la reazione stizzita di Sanches che non ha gradito dovendo già fare i conti con l'infortunio. Dopo poco ecco il consulto con i collaboratori dello squalificato Mourinho e la decisione di procedere con la sostituzione.

Scoramento evidente per Renato Sanches che dopo essersi rinfrescato si è recato negli spogliatoi. Difficile dire al momento la natura del problema accusato: si tratta di un infortunio, magari di natura muscolare, o di un malore? Il suo atteggiamento alimenta i dubbi, visto che il ragazzo è sembrato quasi spaesato e forse sconsolato per l'ennesimo episodio sfortunato della sua carriera In attesa di indicazioni ufficiali c'è preoccupazione per un calciatore che ancora una volta deve fare i conti con uno stop forzato. La speranza per lui e per la Roma è che non si tratti di nulla di grave.